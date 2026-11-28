随着乌克兰天气转冷，呼吸道感染高发季已然来临。 呼吸道病毒感染（GRVI）患者数量显著增加，其中流感目前是主要的传染病。与此同时，医务人员还记录到了新冠肺炎、腺病毒感染和肠道感染的病例。

据专家介绍，乌克兰已进入惯常的冬季流行病季节，在此期间有多种病毒同时传播。 目前最常见的是流感，但同时也记录了大量新冠肺炎病例。此外，腺病毒仍在持续传播。

库里利夫特别提到了患者关于胃肠道不适的投诉。她表示，此类症状可能表明轮状病毒及其他肠道病毒正在活跃传播。

这位医生呼吁乌克兰民众不要忽视疫苗接种，但建议在接种前咨询家庭医生或免疫学家。

“接种疫苗以避免患病或防止并发症，比购买所有用于缓解流感症状的药物要划算得多，”她说。

建议6个月以上的儿童、孕妇、65岁以上人群，以及经常接触传染病的人群（特别是医务人员）接种流感疫苗。

据库里利夫介绍，疫苗价格约为600格里夫纳，而在私立诊所接种疫苗并接受医生检查的费用约为800至900格里夫纳。

同时，这位专家提醒民众，切勿自行在药店购买疫苗，也不要在医疗机构以外的地方接种。

库里利夫强调，接种疫苗的费用可能远低于日后治疗病毒性疾病及其并发症的费用。

为了佐证自己的观点，这位医生分享了亲身经历：

“我最近患过一次病毒性感染， 亲身经历让我确信，鼻滴剂、耳滴剂、抗菌药物、缓解症状的药物以及抗炎药的费用并非600、800或1500格里夫纳，而是远高于此。 因此，我现在正在为家人中属于高危人群的人接种疫苗，”库里利夫说道。

免疫学家、血液病专家、医学科学副博士加琳娜·库里利夫在《晨间直播》节目中透露了这一消息。

在基辅，第47周共记录了7 744例流感、急性呼吸道病毒感染（ARVI）和新冠肺炎（COVID-19）新发病例，比前一周增加了5.9%， 尽管总体指标（262.3）仍比平均流行强度低52%。

乌克兰急性呼吸道病毒感染患者人数正在增加。在10月12日至18日这一周内，共有106 384人发病，其中儿童超过64.6千人。这一数字比前一周增加了3.4%。

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