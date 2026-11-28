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Із настанням холодів в Україні активізувався сезон респіраторних інфекцій. Кількість хворих на ГРВІ помітно зросла, а серед інфекцій наразі переважає грип. Водночас медики фіксують випадки COVID-19, аденовірусних та кишкових інфекцій.

За словами фахівчині, в Україні розпочався звичний зимовий епідемічний сезон, під час якого одночасно циркулюють декілька вірусів. Найчастіше зараз виявляють грип, однак також фіксують чимало випадків COVID-19. Крім того, продовжує поширюватися аденовірус.

Окремо Курилів звернула увагу на скарги пацієнтів на розлади шлунка та кишечника. Такі симптоми, за її словами, можуть свідчити про активність ротавірусу та інших ентеровірусів.

Лікарка закликала українців не нехтувати вакцинацією, але перед щепленням радить проконсультуватися із сімейним лікарем або імунологом.

«Дешевше пройти вакцинацію й не захворіти або уникнути ускладнень, ніж купувати всі ліки для зняття симптомів грипу», – сказала вона.

Вакцинацію від грипу рекомендують дітям віком від шести місяців, вагітним, людям від 65 років, а також тим, хто часто контактує з інфекціями, зокрема медичним працівникам.

За інформацією Курилів, вартість вакцини становить близько 600 гривень, а щеплення у приватній клініці разом з оглядом лікаря обійдеться приблизно у 800–900 гривень.

Водночас фахівчиня застерегла від самостійного придбання вакцин в аптеці та їх введення поза межами медичного закладу.

Курилів наголосила, що витрати на вакцинацію можуть бути значно меншими, ніж подальше лікування вірусних захворювань та їхніх ускладнень.

На підтвердження своїх слів лікарка поділилася власним досвідом:

«У мене нещодавно була вірусна інфекція, і на власному досвіді я переконалася, що краплі для носа, для вуха, антибактеріальний препарат, препарат для зняття симптомів, протизапальний коштують не 600, не 800 і не 1500 гривень, а набагато більше. Тому зараз я вакциную тих, хто в моїй родині належить до групи ризику», – розповіла Курилів.

Про це повідомила лікарка-імунолог, гематолог, кандидат медичних наук Галина Курилів в ефірі "Ранок.LIVE".

У Києві протягом 47-го тижня зафіксували 7 744 нових випадки захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19, що на 5,9% більше, ніж попереднього тижня, хоча загальний показник (262,3) залишається на 52% нижчим за середній рівень інтенсивності.

В Україні зростає кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. За тиждень із 12 до 18 жовтня захворіли 106 384 людини, з них понад 64,6 тисячі — діти. Це на 3,4% більше, ніж попереднього тижня.

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