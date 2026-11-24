在赫梅利尼茨基州，根据检察官提出的上诉，一名26岁女子的监禁刑期从2年6个月延长至3年6个月。 由于她长期不履行抚养义务，其年幼的儿子陷入了严重营养不良的状态。

自2024年8月男孩出生以来，母亲一直未能为其提供适当的营养和照料。尽管孩子因健康状况而有特殊需求，该女子却无视医生的建议，并拒绝将其送医治疗。

2025年1月，这名年仅6个月、病情危重的男婴被送入重症监护室。他的体重仅为2.8公斤——几乎与出生时相同。体重缺失率高达53%。

医生诊断为重度蛋白质-能量营养不良和极度衰竭。 根据专家鉴定结论，这些健康问题具有严重身体伤害的特征，危及生命，若未及时获得医疗救助，可能会导致该儿童死亡。

该家庭一直处于社会部门的持续监管之下。然而，尽管得到了支持并多次受到警告，该女子仍继续忽视儿子的需求，并将社会补助金用于个人开销。 此前，她曾因逃避履行父母职责而被追究行政责任。

2026年7月，一审法院认定该女子犯有恶意不履行抚养子女义务并造成严重后果罪 （乌克兰刑法第166条），并判处其有期徒刑2年6个月。

检察官以量刑过轻为由对判决提出上诉，强调了长期照料不力、对婴儿健康造成的严重后果以及对其生命构成的实际威胁。

上诉法院采纳了检察官的论点，撤销了原判决中关于量刑的部分，并将监禁期限增加至3年6个月。

目前，该女子已被剥夺亲权。经治疗后，男婴现被安置在儿童福利机构。 总检察长办公室通报了这一消息。 日托米尔州正在调查一起发生在医院产科的婴儿死亡事件。 在喀尔巴阡山地区，一名18岁的母亲因杀害婴儿被判处7年有期徒刑。 三名妇女因以6000美元的价格向中国贩卖婴儿而被揭发。

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