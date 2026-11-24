В Хмельницкой области по апелляционной жалобе прокуроров 26-летней женщине увеличили срок заключения с 2 лет 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев. Из-за систематического невыполнения родительских обязанностей ее малолетний сын оказался в состоянии критического истощения.

После рождения мальчика в августе 2024 года мать не обеспечивала ему надлежащего питания и ухода. Несмотря на особые потребности ребенка, обусловленные состоянием здоровья, женщина игнорировала рекомендации медиков и отказывалась от госпитализации.

В январе 2025 года почти шестимесячного мальчика в критическом состоянии доставили в реанимацию. Его вес составлял всего 2,8 кг — почти столько же, сколько при рождении. Дефицит массы тела достигал 53%.

Медики диагностировали тяжёлую белково-энергетическую недостаточность и крайнее истощение. Согласно заключению экспертизы, эти нарушения здоровья имели признаки тяжких телесных повреждений, представляли опасность для жизни и без своевременной медицинской помощи могли привести к смерти ребенка.

Семья находилась под постоянным социальным сопровождением. Однако, несмотря на поддержку и неоднократные предупреждения, женщина продолжала пренебрегать потребностями сына, а социальные выплаты тратила на собственные нужды. Ранее её уже привлекали к административной ответственности за уклонение от исполнения родительских обязанностей.

В июле 2026 года суд первой инстанции признал женщину виновной в злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком, повлекшем тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины), и приговорил её к 2 годам 6 месяцам лишения свободы.

Прокуроры обжаловали приговор из-за мягкости наказания, подчеркнув длительный ненадлежащий уход, тяжкие последствия для здоровья младенца и реальную угрозу его жизни.

Апелляционный суд согласился с доводами прокуроров, отменил приговор в части назначенного наказания и увеличил срок лишения свободы до 3 лет 6 месяцев.

В настоящее время женщина лишена родительских прав. После лечения мальчик находится в детском учреждении. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора. В Житомирской области расследуют смерть младенца в родильном отделении больницы. В Прикарпатье 18-летнюю мать приговорили к семи годам за убийство младенца. Трёх женщин уличили в продаже младенца в Китай за 6 тысяч долларов.

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