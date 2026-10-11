На Прикарпатті 18-річну матір засудили до семи років за вбивство немовляти

0:00 / 0:00

На Івано-Франківщині суд призначив сім років ув’язнення 18-річній жительці Бурштинської громади, яка до смерті побила свого семимісячного сина. За матеріалами справи, жінка вдарила дитину після того, як хлопчик прокинувся вночі та плакав, заважаючи їй спати.

За даними прокуратури, трагедія сталася вночі 2 березня 2026 року в селі Задністрянському. Молода мати перебувала у стані алкогольного сп’яніння після вживання слабоалкогольних енергетичних напоїв.

Коли немовля прокинулося серед ночі та почало плакати, жінка спробувала його заспокоїти, але натомість кілька разів ударила долонею по голові.

Уранці бабуся та прабабуся хлопчика помітили, що дитина не подає ознак життя, і викликали швидку допомогу. Медики констатували смерть немовляти.

Намагаючись приховати злочин, мати заявила, що син нібито захлинувся дитячою сумішшю. Тілесні ушкодження вона пояснювала падінням із ліжка.

Однак судово-медична експертиза встановила, що дитина померла внаслідок закритої черепно-мозкової травми, яка супроводжувалася крововиливами в головний мозок і була спричинена завданими ударами.

Жінку затримали в день злочину, відтоді вона перебувала під вартою.

Під час досудового розслідування з’ясувалося, що вона самостійно виховувала сина. У суді обвинувачена повністю визнала свою вину та розкаялася, пояснивши, що мала значні труднощі з доглядом за немовлям і перебувала в стані постійного психологічного напруження.

Галицький районний суд Івано-Франківської області 8 жовтня 2026 року визнав жінку винною в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого, за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Їй призначили сім років позбавлення волі.

Вирок набере законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.

Джерело: Івано-Франківська обласна прокуратура

На Кіровоградщині чоловіка засудили до 15 років за зґвалтування 13-річної дівчинки.

Нагадаємо, у Вінницькій області судитимуть жителя Хмільницького району, якого звинувачують у систематичному зґвалтуванні своєї 14-річної падчерки.

У Києві п’яний чоловік напав на підлітків.

У Хмельницькій області чоловік відкрив вогонь по поліцейських під час перевірки документів. Унаслідок нападу один правоохоронець загинув, ще один дістав поранення.

Читай нас у