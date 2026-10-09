На Кіровоградщині чоловіка засудили до 15 років за зґвалтування 13-річної дівчинки

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На Кіровоградщині 52-річного чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі за зґвалтування 13-річної дівчинки. Після злочину дитина завагітніла та в серпні 2025 року народила. Суд також зобов’язав засудженого виплатити потерпілій 300 тисяч гривень моральної компенсації.

За матеріалами справи, чоловік був знайомий із родиною дівчинки. Вона разом із матір’ю приходила до нього додому та допомагала доглядати за його малолітньою дитиною.

У листопаді 2024 року, коли дівчинка залишилася з чоловіком наодинці, він зґвалтував її, погрожуючи фізичним насильством. За даними прокуратури, чоловік знав, що потерпілій лише 13 років. Його батьківство підтвердила молекулярно-генетична експертиза.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав провину, однак просив призначити йому м’якше покарання. Суд визнав його каяття формальним, оскільки чоловік намагався перекласти відповідальність за скоєне на дівчинку та її матір.

Суд також врахував наслідки злочину для фізичного й психологічного стану дитини та те, що чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за зґвалтування.

Маловисківський районний суд визнав чоловіка винним у зґвалтуванні неповнолітньої та призначив максимальне покарання — 15 років ув’язнення. Крім того, засудженого внесуть до Єдиного реєстру осіб, які вчинили злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх.

Джерело: Кіровоградська обласна прокуратура

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