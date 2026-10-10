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Президент США Дональд Трамп закликав українців обрати нового главу держави замість Володимира Зеленського. Він заявив, що Україні потрібен лідер, який буде готовий укладати угоди.

Трамп також звинуватив Зеленського в небажанні завершувати війну з Росією. За словами американського президента, український лідер нібито мав кілька можливостей домовитися про припинення бойових дій, але не скористався ними.

«Я пропоную, щоб в Україні з’явився новий лідер, здатний укладати угоди. Чомусь Зеленський ніколи не укладає угод», — заявив Трамп журналістам.

Джерело: DWS News

Президент Володимир Зеленський заявив, що доходи від експорту російських нафтопродуктів допомагають Кремлю продовжувати війну проти України. За його словами, наслідки послаблення обмежень стали особливо відчутними на тлі російських ударів по Києву.

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості з диктатором рф володимиром путіним щодо постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світовий ринки.

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