Президент США Дональд Трамп призвал украинцев избрать нового главу государства вместо Владимира Зеленского. Он заявил, что Украине нужен лидер, который будет готов заключать соглашения.

Трамп также обвинил Зеленского в нежелании завершить войну с Россией. По словам американского президента, у украинского лидера якобы было несколько возможностей договориться о прекращении боевых действий, но он ими не воспользовался.

«Я предлагаю, чтобы в Украине появился новый лидер, способный заключать соглашения. Почему-то Зеленский никогда не заключает соглашений», — заявил Трамп журналистам.

Источник: DWS News

Президент Владимир Зеленский заявил, что доходы от экспорта российских нефтепродуктов помогают Кремлю продолжать войну против Украины. По его словам, последствия ослабления ограничений стали особенно ощутимыми на фоне российских ударов по Киеву.

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с диктатором РФ Владимиром Путиным о поставках миллионов тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Читай нас в