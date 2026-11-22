В Украине пик заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями и COVID-19 в этом эпидемическом сезоне ожидается примерно в конце января — начале февраля, заявил в эфире главный государственный санитарный врач Александр Чепурный.

По данным Министерства здравоохранения и Центра общественного здоровья, с начала эпидсезона в конце сентября в стране зафиксировано около 717 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. Текущий уровень заболеваемости на 11% ниже показателей аналогичного периода прошлого года, поэтому эпидемический процесс пока протекает в обычном фоновом режиме.

Главный санитарный врач отметил, что в этом сезоне в Украине циркулируют вирусы гриппа типа А (штаммы H1N1 и H3N2) и типа В (линия «Виктория»), против которых действует рекомендованная тривалентная вакцина. Первые партии препарата уже поступили в Украину и вскоре появятся в медицинских учреждениях и части аптек, а в целом в течение сезона ожидается около 407 тысяч доз вакцин французского и корейского производства; хотя прививка не гарантирует стопроцентной защиты от заражения, она существенно снижает риск тяжелого течения болезни и осложнений.

Источник: Укринформ.

В Украине и ряде стран Европы наблюдается задержка поставок вакцин против гриппа на эпидсезон 2026–2027 годов. В Центре общественного здоровья пояснили, что это связано с обновлением рекомендаций ВОЗ относительно состава препаратов по всем трем компонентам, а также со сложностями в производстве и контроле качества.

С начала эпидемического сезона, 28 сентября, ОРВИ заболели более 307 тысяч украинцев. В то же время этот показатель на 20,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

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