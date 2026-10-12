ЦГЗ пояснив затримку поставки вакцин проти грипу в Україні

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В Україні та низці країн Європи спостерігається затримка поставок вакцин проти грипу на епідсезон 2026–2027 років. У Центрі громадського здоров'я пояснили, що це пов'язано з оновленням рекомендацій ВООЗ щодо складу препаратів за всіма трьома компонентами, а також складнощами у виробництві й контролі якості.

Через перенесення термінів поставки препаратів на листопад аналогічна ситуація виникла в Нідерландах, Норвегії, Данії та Ірландії.

У ЦГЗ наголошують, що робота над якнайшвидшим доставленням вакцини триває, а точні строки повідомлять після підтвердження від виробників. Оскільки щеплення від грипу не входить до Національного календаря профілактичних щеплень, громадяни зможуть придбати препарат в аптеках одразу після надходження. Фахівці закликають вакцинуватися навіть із запізненням, адже імунітет формується за два тижні, а пік захворюваності зазвичай припадає на лютий.

Джерело: РБК-Україна

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