Зарплати та гонорари в КШЕ: скільки отримували Юлія Свириденко та Ірина Мудра

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Згідно з деклараціями, Юлія Свириденко за роботу лекторкою в Київській школі економіки (КШЕ) задекларувала понад 3,24 млн грн за 2025 рік. Водночас Єгор Григоренко, який входить до Ради директорів закладу, вказав 279,3 тис. грн зарплати за аналогічний період. Окремі виплати від КШЕ також задекларувала колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

Ці дані оприлюднили на тлі суспільної дискусії щодо виплат посадовцям, пов’язаним із КШЕ, та повідомлень про можливе використання закладу для легалізації коштів. Такі твердження потребують окремої перевірки й не свідчать самі по собі про доведені правопорушення.

У декларації Єгор Григоренко зазначив, що отримував зарплату від громадської організації «Інститут Київська школа економіки» як член Ради директорів КШЕ. За 2025 рік сума його виплат становила 279 321 гривню.

Водночас Юлія Свириденко, яка в той період очолювала уряд України, задекларувала 3 243 529 гривень гонорарів за роботу лекторкою в КШЕ.

Таким чином, задекларована Свириденко сума приблизно у 11,6 раза перевищує виплати Григоренку за аналогічний період. Водночас ці суми стосуються різних видів роботи — викладання та членства в Раді директорів, тому без додаткової інформації про обсяг і умови виконання обов’язків їх не можна вважати цілком зіставними.

Ще одна посадовиця, яка отримувала кошти від Київської школи економіки за викладацьку діяльність, — Ірина Мудра, колишня заступниця керівника Офісу президента України.

Згідно з її декларацією, у липні та серпні 2026 року вона двічі отримувала від КШЕ гонорари по 194 900 гривень. Обидві виплати припали на літній період.

У матеріалі також стверджується, що Мудра фігурує у справі НАБУ під назвою «Форест Гамп», а на записах розмов нібито обговорювала можливість легалізації коштів через КШЕ. Ці твердження потребують підтвердження матеріалами справи та офіційними повідомленнями правоохоронних органів. Сам факт отримання гонорарів не доводить причетності до незаконних фінансових операцій.

У публікації також порушується питання про розмір виплат представникам української влади, пов’язаним із Київською школою економіки. Зокрема, стверджується, що деякі посадовці отримували там гонорари, які перевищували зарплати ректорів провідних університетів.

Окремо зазначається, що після звільнення з Кабінету Міністрів Юлія Свириденко очолила Київську школу економіки.

Водночас для повної оцінки ситуації важливо розрізняти задекларовані виплати, умови укладених договорів і твердження про можливі порушення. Відомості з декларацій дають змогу порівняти зазначені суми, але самі по собі не встановлюють наявності корупції чи незаконного походження коштів.

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