В Україні дрони доставлятимуть ліки та донорські органи

В Україні готують запуск експериментального проєкту, у межах якого медичні вантажі перевозитимуть безпілотниками. Йдеться про доставку ліків, медичних виробів, зразків крові для аналізів і донорських органів між лікарнями. Відповідне рішення схвалив Кабінет Міністрів України.

Першим майданчиком для реалізації проєкту стане Інститут серця МОЗ України. За словами глави уряду, медичний заклад уже має три спеціалізовані безпілотники. Вони можуть долати відстань до 700 кілометрів і приземлятися на спеціально визначених майданчиках біля лікарень.

Що саме перевозитимуть дрони

Безпілотники планують використовувати для транспортування різних медичних вантажів. Насамперед це ліки, медичні вироби, зразки крові, які потрібні для лабораторних досліджень, а також донорські органи для трансплантації. Особливо важливою така доставка може стати під час пересадки органів. У таких випадках час має вирішальне значення, адже медики повинні встигнути доправити донорський матеріал до лікарні, де на нього чекає пацієнт.

Зараз медичні вантажі перевозять переважно автомобілями. Однак через війну, небезпечну ситуацію на дорогах і складні маршрути такі поїздки можуть тривати довше, ніж потрібно. Безпілотники мають стати додатковим способом доставки, який допоможе швидше доправляти необхідне обладнання та матеріали до медичних закладів. «Особливо це стосується трансплантації, де швидкість доставки має вирішальне значення. Дрони зможуть швидше доставляти між лікарнями лікарські засоби, медичні вироби, зразки крові для тестування та донорські органи, у тому числі із віддалених районів», — зазначив Корецький.

Як організують польоти

Оскільки Україна перебуває в умовах повномасштабної війни, використання безпілотників потребуватиме особливих заходів безпеки. Польоти погоджуватимуть із військовими. Дрони також матимуть спеціальний статус і засоби ідентифікації в повітрі. Окремо передбачили дії на випадок повітряної тривоги. Якщо виникне така потреба, безпілотники зможуть приземлятися в заздалегідь визначених резервних точках. Це має допомогти уникнути небезпечних ситуацій і врахувати обмеження, пов’язані з повітряною загрозою.

Точний порядок виконання польотів, маршрути та інші організаційні питання мають узгоджувати відповідно до вимог безпеки. Адже під час перевезення медичних вантажів важливо не лише скоротити час доставки, а й гарантувати безпеку польотів.

В Україні планують створити систему управління цивільними дронами

Експериментальний проєкт має стати основою для ширших змін у використанні безпілотників у цивільній сфері. Кабмін планує на його базі створити українську систему управління польотами цивільних дронів і розробити правила їхнього безпечного використання. Така система має допомогти організувати польоти та координувати рух безпілотників з урахуванням вимог безпеки. Це особливо важливо, якщо в майбутньому кількість цивільних дронів, які виконуватимуть важливі завдання, зростатиме.

Наразі проєкт стосується насамперед медичних перевезень. Водночас напрацьовані рішення можуть стати основою для подальшого використання безпілотників у цивільній інфраструктурі.

Чому це важливо для пацієнтів

Головна мета проєкту — скоротити час, потрібний для доставки медичних вантажів між лікарнями. Це може бути особливо актуально для закладів у віддалених районах, куди складно швидко дістатися автомобілем. Використання дронів не означає повної відмови від звичайного транспорту. Імовірно, безпілотники доповнюватимуть наявні способи перевезення та допомагатимуть у ситуаціях, коли швидкість доставки має особливе значення.

Наступним важливим етапом стане практична реалізація експерименту. Вона дасть змогу перевірити, як працюватиме доставка в реальних умовах, наскільки ефективними будуть маршрути та як організувати безпечні польоти під час воєнного стану. У разі успішного запуску проєкт може стати ще одним інструментом, який допоможе українським медикам швидше отримувати необхідні матеріали та рятувати життя пацієнтів. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький у Facebook.

Препарати за програмою «Доступні ліки» вже доставляють безпілотниками у двох областях України. Таким способом пацієнтам уже передали 60 тисяч упаковок медикаментів.