В Украине дроны будут доставлять лекарства и донорские органы

В Украине готовят запуск экспериментального проекта, в рамках которого медицинские грузы будут перевозиться с помощью беспилотников. Речь идет о доставке лекарств, медицинских изделий, образцов крови для анализов и донорских органов между больницами. Соответствующее решение одобрил Кабинет Министров Украины.

Первой площадкой для реализации проекта станет Институт сердца Минздрава Украины. По словам главы правительства, медицинское учреждение уже располагает тремя специализированными беспилотниками. Они могут преодолевать расстояние до 700 километров и приземляться на специально отведенных площадках возле больниц.

Что именно будут перевозить дроны

Беспилотники планируют использовать для транспортировки различных медицинских грузов. Прежде всего это лекарства, медицинские изделия, образцы крови, необходимые для лабораторных исследований, а также донорские органы для трансплантации. Особенно важной такая доставка может стать при пересадке органов. В таких случаях время имеет решающее значение, ведь медики должны успеть доставить донорский материал в больницу, где его ждет пациент.

Сейчас медицинские грузы перевозят преимущественно на автомобилях. Однако из-за войны, опасной ситуации на дорогах и сложных маршрутов такие поездки могут длиться дольше, чем нужно. Беспилотники должны стать дополнительным способом доставки, который поможет быстрее доставлять необходимое оборудование и материалы в медицинские учреждения. «Особенно это касается трансплантации, где скорость доставки имеет решающее значение. Дроны смогут быстрее доставлять между больницами лекарственные средства, медицинские изделия, образцы крови для тестирования и донорские органы, в том числе из отдаленных районов», — отметил Корецкий.

Как будут организовываться полёты

Поскольку Украина находится в условиях полномасштабной войны, использование беспилотников потребует особых мер безопасности. Полеты будут согласовываться с военными. Дроны также будут иметь специальный статус и средства идентификации в воздухе. Отдельно предусмотрены действия на случай воздушной тревоги. Если возникнет такая необходимость, беспилотники смогут приземляться в заранее определённых резервных точках. Это должно помочь избежать опасных ситуаций и учесть ограничения, связанные с воздушной угрозой.

Точный порядок выполнения полётов, маршруты и другие организационные вопросы должны согласовываться в соответствии с требованиями безопасности. Ведь при перевозке медицинских грузов важно не только сократить время доставки, но и гарантировать безопасность полётов.

В Украине планируют создать систему управления гражданскими дронами

Экспериментальный проект должен стать основой для более широких изменений в использовании беспилотников в гражданской сфере. Кабмин планирует на его основе создать украинскую систему управления полетами гражданских дронов и разработать правила их безопасного использования. Такая система должна помочь организовать полёты и координировать движение беспилотников с учётом требований безопасности. Это особенно важно, если в будущем количество гражданских дронов, выполняющих важные задачи, будет расти.

На данный момент проект касается прежде всего медицинских перевозок. В то же время наработанные решения могут стать основой для дальнейшего использования беспилотников в гражданской инфраструктуре.

Почему это важно для пациентов

Главная цель проекта — сократить время, необходимое для доставки медицинских грузов между больницами. Это может быть особенно актуально для учреждений в отдаленных районах, куда сложно быстро добраться на автомобиле. Использование дронов не означает полного отказа от обычного транспорта. Вероятно, беспилотники будут дополнять существующие способы перевозки и помогать в ситуациях, когда скорость доставки имеет особое значение.

Следующим важным этапом станет практическая реализация эксперимента. Она позволит проверить, как будет работать доставка в реальных условиях, насколько эффективными будут маршруты и как организовать безопасные полёты в условиях военного положения. В случае успешного запуска проект может стать еще одним инструментом, который поможет украинским медикам быстрее получать необходимые материалы и спасать жизни пациентов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в Facebook.

Препараты по программе «Доступные лекарства» уже доставляют с помощью беспилотников в двух областях Украины. Таким образом пациентам уже передали 60 тысяч упаковок медикаментов.