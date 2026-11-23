Украинцам установили крайние сроки для участия в программе «Медицинский скрининг 40+»
Украинцы, желающие воспользоваться программой «Скрининг здоровья 40+» в 2026 году, должны успеть до двух важных дат в декабре. Заявку на получение средств можно подать до 15 декабря включительно, а пройти медицинское обследование и оплатить его необходимо не позднее 19 декабря.
Когда нужно подать заявку
Последний день подачи заявки на получение средств — 15 декабря. После этого нужно дождаться их зачисления, поэтому откладывать оформление не стоит.
В то же время полученные средства нельзя будет использовать в течение обычного двухмесячного срока, если он выходит за пределы установленного декабрьского дедлайна.
Например, если деньги поступят 10 декабря, пройти обследование и оплатить его нужно до 19 декабря включительно.
Если же индивидуальный двухмесячный срок использования средств заканчивается раньше, нужно успеть до этой даты.
Что будет с неиспользованными средствами
Банки автоматически вернут неиспользованные деньги в государственный бюджет не позднее 20 декабря. Подавать для этого отдельное заявление не нужно.
Перенести остаток на следующий год нельзя. Однако те, кто не успеет пройти обследование в 2026 году, смогут повторно подать заявку в 2027 году.
Программа «Скрининг здоровья 40+» предусматривает обследование для раннего выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем с психическим здоровьем.
Об этом сообщается со ссылкой на публикацию Минздрава в Facebook.
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