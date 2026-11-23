23 ноября апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда постановила передать в управление Агентства по розыску и управлению активами (АРМА) 150 млн грн залога, внесенного в пользу бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

«Сегодня коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокурора и передала в управление АРМА 150 млн грн залога, внесенного за бывшего министра энергетики, который является подозреваемым по делу НАБУ», — сказала она.

Согласно решению АП ВАКС, средства будут находиться в ведении АРМА до вынесения судом приговора в отношении бывшего министра.

Ранее прокурор САП Виталий Рыбалкин сослался на то, что средства, внесенные за Галущенко, в настоящее время являются вещественным доказательством по делу об операции «Форест Гамп».

Об этом сообщила в комментарии Укринформу руководитель пресс-службы АП ВАКС Екатерина Диденко.

Напомним, что экс-министр Галущенко запретил раскрывать условия своего содержания в СИЗО.

Галущенко получил контроль над энергетическим сектором Украины.

Также экс-министр Галущенко подал декларацию за 2025 год, указав в ней «секретное» имение и доходы.

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