Овруцкий районный суд Житомирской области приговорил двух жителей Ровенской области к наказанию за организацию незаконной переправки пяти мужчин через государственную границу по предварительному сговору группой лиц.

Суд утвердил соглашения о признании вины, заключенные между прокурором Коростенской окружной прокуратуры и обвиняемыми, и назначил каждому по пять лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком в один год, а также на три года запретил занимать должности, связанные с охраной государственной границы.

Следствие установило, что в феврале 2025 года осужденные согласились за денежное вознаграждение помочь пяти военнообязанным из разных регионов Украины незаконно попасть в Беларусь, получив по 8 тысяч гривен с каждого клиента. Для конспирации один из сообщников ехал впереди на автомобиле Volkswagen Golf, чтобы заблаговременно обнаруживать блокпосты и избегать проверок, тогда как другой вез пассажиров сзади на внедорожнике Land Rover. Однако вблизи одного из населенных пунктов Словечанской общины обе машины остановили пограничники, поэтому до границы группа не добралась.

В ходе судебного разбирательства оба обвиняемых признали вину, раскаялись и добровольно перечислили по 300 тысяч гривен каждый на нужды Вооруженных Сил Украины. Кроме того, суд постановил конфисковать для передачи украинским военным внедорожник Land Rover, а также изъятые 32 тысячи гривен и 200 долларов США, тогда как четыре мобильных телефона были конфискованы в доход государства. Приговор вступит в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования, если стороны не подадут жалобу.

Источник: Житомирская областная прокуратура.

Кроме того, в Каменце-Подольском перед судом предстанет 52-летний житель Киева, которого подозревают в организации незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины. За свои услуги он требовал 15 тысяч евро. Досудебное расследование по делу завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

В Ровенской области будут судить 40-летнего мужчину, который, по данным следствия, пытался помочь двум пассажирам незаконно пересечь государственную границу. Он забрал их в Луцке и на собственном автомобиле отвез к приграничной территории, обходя блокпосты. За такую поездку водитель получил 3300 долларов.

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