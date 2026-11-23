НАБУ и САП раскрыли схему растраты бюджетных средств в Министерстве национального единства. Бывшего вице-премьер-министра и двух руководителей подразделений ведомства подозревают в организации фиктивного трудоустройства пяти человек, которым выплачивали зарплату из государственного бюджета.

Об объявлении подозрений 23 ноября сообщили Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По версии следствия, бывший чиновник организовал схему, по которой пять человек получали заработную плату за счет министерства, хотя фактически не выполняли там никаких служебных обязанностей. Вместо этого они работали личными водителями и охранниками экс-министра.

По данным UA.News, речь идет об Алексее Чернышове.

К реализации махинации, как утверждают правоохранители, он привлек двух руководителей структурных подразделений министерства. Они знали о фиктивном трудоустройстве, но регулярно подписывали документы с ложными сведениями о якобы выполненной работе.

На основании этих документов пяти лицам начисляли и выплачивали заработную плату из бюджетных средств.

На данный момент НАБУ и САП сообщили о подозрении трем фигурантам дела. Их действия квалифицировали как растрату бюджетных средств.

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По делу Чернышова ВАКС оставил процессуальные ограничения до июня.

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