Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал информацию о возможном назначении послом Украины в Вашингтоне. Он отказался подтверждать или опровергать, поступало ли ему такое предложение от президента Владимира Зеленского, подчеркнув, что кадровые решения такого уровня относятся к компетенции главы государства.

«Я не комментирую, кто кому что предлагал. Я считаю, что это исключительно прерогатива президента», — заявил экс-глава МИД.

Он добавил, что не считает уместным публично рассказывать о возможных кадровых предложениях от президента или о своем ответе на них. По словам Кулебы, объявлять о таких решениях должен сам Зеленский.

«Мне сейчас сидеть и говорить: „Нет, не предлагал“ или говорить: „Да, предлагал, но я отказался“ — это всё такая гордыня и лукавство», — пояснил дипломат.

Кулеба объяснил, почему Украине нужен посол в США

Бывший министр также обратил внимание на риски длительного отсутствия украинского посла в Вашингтоне. По его оценке, проблема может особенно обостриться уже с января 2027 года.

Кулеба пояснил, что американская политика все больше формируется не только в Белом доме, но и в Конгрессе. Поэтому Украине необходимо развивать контакты с сенаторами и конгрессменами, привлекать новых сторонников и доносить до американских политиков позицию Киева.

В то же время дипломат подчеркнул, что будущий посол должен быть человеком, которому президент доверяет и с которым ему комфортно работать.

Об этом Кулеба рассказал в интервью 24 Каналу.

Ранее Зеленский рассказал, кого рассматривает на должность посла Украины в США.

Напомним, что Зеленский назвал условие для назначения нового посла в США.

Ранее мы также сообщали, что Зеленский назвал кандидатов на должность посла Украины в США

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