Зеленський назвав кандидатів на посаду посла України у США

0:00 / 0:00

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на посаду українського посла у США розглядали кандидатури Юлії Свириденко, Дмитра Кулеби та Павла Паліси. За словами глави держави, Паліса міг би стати хорошим послом, однак відмовився від пропозиції та попросив повернути його до військової бригади.

За словами президента, під час обговорення кандидатур враховували знання англійської мови, досвід і здатність працювати над питаннями військової співпраці зі Сполученими Штатами.

Зокрема, серед потенційних кандидатів були прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та Павло Паліса.

Зеленський пояснив, що кандидатура Паліси привертала увагу через його американську освіту, знання мови та обізнаність у військових питаннях. Також, за словами президента, Палісу знає Дональд Трамп.

«Ми обговорювали кандидатури Юлії Свириденко, Дмитра Кулеби, Павла Паліси, бо в нього є американська освіта, знання мови, там треба багато працювати саме щодо військових питань і його знає Трамп. Паліса був би хорошим послом, але не хоче. Сказав: “На фронт мене, поверніть мене терміново в бригаду. Я нікуди з України не поїду”», — розповів Зеленський.

Консультації щодо призначення посла України у Сполучених Штатах триватимуть. Про остаточне рішення щодо кандидатури Володимир Зеленський не повідомив.

Посада посла передбачає представлення інтересів України у США, розвиток двосторонніх відносин і роботу над питаннями безпеки та військової підтримки.

Про це Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 27 жовтня прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Канади, Іспанії, Швейцарії, Єгипту та Туреччини. Під час зустрічі глава держави обговорив із дипломатами посилення української системи протиповітряної оборони, просування мирних ініціатив, євроінтеграцію та протидію російській блокаді Чорноморського регіону.

Читай нас у