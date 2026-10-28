Зеленский назвал кандидатов на должность посла Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на должность посла Украины в США рассматривались кандидатуры Юлии Свириденко, Дмитрия Кулебы и Павла Палисы. По словам главы государства, Палиса мог бы стать хорошим послом, однако отказался от предложения и попросил вернуть его в военную бригаду.

По словам президента, при обсуждении кандидатур учитывались знание английского языка, опыт и способность работать над вопросами военного сотрудничества с Соединенными Штатами.

В частности, среди потенциальных кандидатов были премьер-министр Юлия Свириденко, бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и Павел Палиса.

Зеленский пояснил, что кандидатура Палисы привлекала внимание благодаря его американскому образованию, знанию языка и осведомленности в военных вопросах. Кроме того, по словам президента, Палису знает Дональд Трамп.

«Мы обсуждали кандидатуры Юлии Свириденко, Дмитрия Кулебы, Павла Палисы, потому что у него есть американское образование, знание языка, там нужно много работать именно по военным вопросам, и его знает Трамп. Палиса был бы хорошим послом, но не хочет. Сказал: “На фронт меня, верните меня срочно в бригаду. Я никуда из Украины не уеду”», — рассказал Зеленский.

Консультации по поводу назначения посла Украины в Соединенных Штатах продолжатся. Об окончательном решении относительно кандидатуры Владимир Зеленский не сообщил.

Должность посла предполагает представление интересов Украины в США, развитие двусторонних отношений и работу над вопросами безопасности и военной поддержки.

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 27 октября принял верительные грамоты от новоназначенных послов Канады, Испании, Швейцарии, Египта и Турции. В ходе встречи глава государства обсудил с дипломатами укрепление украинской системы противовоздушной обороны, продвижение мирных инициатив, евроинтеграцию и противодействие российской блокаде Черноморского региона.

Читай нас в