Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że na stanowisko ambasadora Ukrainy w USA rozważano kandydatury Julii Swyrydenko, Dmytro Kuleby i Pawła Palisy. Według głowy państwa Palisa mógłby być dobrym ambasadorem, jednak odrzucił tę propozycję i poprosił o przywrócenie go do służby w brygadzie wojskowej.

Jak powiedział prezydent, podczas rozpatrywania kandydatur brano pod uwagę znajomość języka angielskiego, doświadczenie oraz zdolność do pracy nad kwestiami współpracy wojskowej ze Stanami Zjednoczonymi.

Wśród potencjalnych kandydatów znaleźli się w szczególności premier Julia Swiridenko, były minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba oraz Pawło Palisa.

Zełenski wyjaśnił, że kandydatura Palisy przyciągała uwagę ze względu na jego amerykańskie wykształcenie, znajomość języka oraz orientację w kwestiach wojskowych. Ponadto, jak powiedział prezydent, Palisę zna Donald Trump.

„Rozważaliśmy kandydatury Julii Swyrydenko, Dmytro Kuleby i Pawła Palisy, ponieważ ten ostatni ma amerykańskie wykształcenie, zna język, a tam trzeba dużo pracować właśnie nad kwestiami wojskowymi, a ponadto zna go Trump. Palisa byłby dobrym ambasadorem, ale nie chce tej funkcji. Powiedział: »Na front, proszę mnie natychmiast odesłać do brygady. Nigdzie nie wyjadę z Ukrainy«” – powiedział Zełenski.

Konsultacje dotyczące mianowania ambasadora Ukrainy w Stanach Zjednoczonych będą trwały. Wołodymyr Zełenski nie poinformował o ostatecznej decyzji w sprawie kandydatury.

Stanowisko ambasadora zakłada reprezentowanie interesów Ukrainy w USA, rozwój stosunków dwustronnych oraz pracę nad kwestiami bezpieczeństwa i wsparcia wojskowego.

O tym Wołodymyr Zełenski poinformował podczas rozmowy z dziennikarzami.

Przypomnijmy, że 27 października prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjął listy uwierzytelniające od nowo mianowanych ambasadorów Kanady, Hiszpanii, Szwajcarii, Egiptu i Turcji. Podczas spotkania głowa państwa omówiła z dyplomatami kwestie wzmocnienia ukraińskiego systemu obrony przeciwlotniczej, promowania inicjatyw pokojowych, integracji europejskiej oraz przeciwdziałania rosyjskiej blokadzie regionu Morza Czarnego.

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