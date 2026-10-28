乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，曾考虑由尤利娅·斯维里登科、德米特里·库列巴和帕维尔·帕利萨担任乌克兰驻美国大使。 据这位国家元首称，帕利萨本可以成为一位出色的大使，但他婉拒了这一提议，并请求重返其所属的军事旅。

总统表示，在讨论候选人时，考虑了英语水平、工作经验以及处理与美国军事合作事务的能力。

具体而言，潜在候选人包括总理尤利娅·斯维里登科、前外交部长德米特罗·库列巴以及帕维尔·帕利萨。

泽连斯基解释称，帕利萨之所以引起关注，是因为他曾在美国接受教育、精通英语且熟悉军事事务。此外，据总统称，唐纳德·特朗普也认识帕利萨。

“我们讨论了尤利娅·斯维里登科、德米特罗·库列巴和帕维尔·帕利萨的人选，因为帕利萨接受过美国教育，精通语言，而且在该职位上需要大量处理军事事务，此外特朗普也认识他。 帕利萨本会是一位出色的大使，但他本人不愿接受。他说：‘让我去前线，赶紧把我调回旅里。我绝不会离开乌克兰’，”泽连斯基说道。

关于任命乌克兰驻美国大使的磋商仍在进行中。弗拉基米尔·泽连斯基尚未公布关于人选的最终决定。

大使一职的职责包括在美国代表乌克兰的利益、发展双边关系，以及处理安全与军事支持相关事务。

弗拉基米尔·泽连斯基在与记者交流时谈到了这一点。

需要指出的是，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基于10月27日接受了新任命的加拿大、西班牙、瑞士、埃及和土耳其大使递交的国书。 会晤期间，国家元首与外交官们就加强乌克兰防空体系、推进和平倡议、欧洲一体化以及应对俄罗斯对黑海地区的封锁等问题进行了讨论。

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