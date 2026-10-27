Президент Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів п'яти країн

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Президент України Володимир Зеленський 27 жовтня прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Канади, Іспанії, Швейцарії, Єгипту та Туреччини. Під час зустрічі глава держави обговорив із дипломатами посилення української системи протиповітряної оборони, просування мирних ініціатив, євроінтеграцію та протидію російській блокаді Чорноморського регіону.

Зеленський наголосив на важливості дипломатичної присутності партнерів у столиці, зазначивши, що новопризначені очільники місій особисто відчули наслідки нічного балістичного удару росії по Києву.

В контексті оборонної співпраці Президент підкреслив: «Постачання і посилення нашої ППО, від Patriot до Hawk, – все це має значення кожного дня». Окремо сторони розглянули питання двосторонньої співпраці та загрозу глобальної продовольчої кризи через перешкоджання росією цивільному судноплавству.

Джерело: Офіс Президента України.

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів Оману, Північної Македонії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Нідерландів і Франції. Під час зустрічей він розповів дипломатам про черговий масований російський обстріл та обговорив із кожною країною подальшу співпрацю.

Також президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ольги Стефанішиної з посади посла України у Сполучених Штатах.

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