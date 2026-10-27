Prezydent Zełenski przyjął listy uwierzytelniające od ambasadorów pięciu krajów

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjął listy uwierzytelniające od nowo mianowanych ambasadorów Kanady, Hiszpanii, Szwajcarii, Egiptu i Turcji. Podczas spotkania głowa państwa omówiła z dyplomatami kwestie wzmocnienia ukraińskiego systemu obrony przeciwlotniczej, promowania inicjatyw pokojowych, integracji europejskiej oraz przeciwdziałania rosyjskiej blokadzie regionu Morza Czarnego.

Zełenski podkreślił znaczenie obecności dyplomatycznej partnerów w stolicy, zaznaczając, że nowo mianowani szefowie misji osobiście odczuli skutki nocnego ataku balistycznego Rosji na Kijów.

W kontekście współpracy obronnej prezydent podkreślił: „Dostawy i wzmocnienie naszej obrony przeciwlotniczej, od systemów Patriot po Hawk – wszystko to ma znaczenie każdego dnia”. Osobno strony omówiły kwestie współpracy dwustronnej oraz zagrożenie globalnym kryzysem żywnościowym spowodowanym utrudnianiem przez Rosję żeglugi cywilnej.

Źródło: Biuro Prezydenta Ukrainy.

Prezydent Wołodymyr Zełenski przyjął listy uwierzytelniające od nowych ambasadorów Omanu, Macedonii Północnej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Holandii i Francji. Podczas spotkań poinformował dyplomatów o kolejnym intensywnym ostrzale rosyjskim oraz omówił z każdym z tych krajów dalszą współpracę.

Ponadto prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret o zwolnieniu Olgi Stefaniszynej ze stanowiska ambasadora Ukrainy w Stanach Zjednoczonych.

Czytaj nas na