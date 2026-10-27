Президент Зеленский принял верительные грамоты от послов пяти стран

27 октября президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от вновь назначенных послов Канады, Испании, Швейцарии, Египта и Турции. В ходе встречи глава государства обсудил с дипломатами вопросы укрепления украинской системы противовоздушной обороны, продвижения мирных инициатив, евроинтеграции и противодействия российской блокаде Черноморского региона.

Зеленский подчеркнул важность дипломатического присутствия партнеров в столице, отметив, что новоназначенные главы миссий лично ощутили на себе последствия ночного баллистического удара России по Киеву.

В контексте оборонного сотрудничества Президент подчеркнул: «Поставки и укрепление нашей ПВО, от Patriot до Hawk, — все это имеет значение каждый день». Отдельно стороны рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества и угрозу глобального продовольственного кризиса из-за препятствования Россией гражданскому судоходству.

Источник: Офис Президента Украины.

Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новых послов Омана, Северной Македонии, Объединенных Арабских Эмиратов, Нидерландов и Франции. В ходе встреч он рассказал дипломатам об очередном массированном российском обстреле и обсудил с каждой страной дальнейшее сотрудничество.

Также президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Ольги Стефанишиной от должности посла Украины в Соединенных Штатах.

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