В суд были направлены обвинительные акты в отношении трёх бывших руководителей районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Луганской области. Их обвиняют в несанкционированном изменении информации в автоматизированной информационной системе «Оберег» с целью искусственного завышения показателей выполнения мобилизационного плана.

По данным досудебного расследования, с ноября 2025 года по январь 2026 года трое должностных лиц использовали служебные полномочия и персональные электронные ключи для внесения в реестр заведомо ложных сведений.

Речь шла об информации о якобы призыве военнообязанных на военную службу. Таким образом обвиняемые пытались искусственно улучшить показатели выполнения мобилизационного плана и создать видимость его выполнения.

Всего в систему «Оберег» были внесены ложные сведения о якобы призыве 28 человек.

Среди них были военнослужащие Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы Украины и других воинских формирований, которые на тот момент уже проходили службу.

Остальных мужчин фактически не мобилизовали: они не прибывали в соответствующие ТЦК и СП, не проходили военно-медицинскую комиссию и не направлялись в воинские части.

Следствие также установило отдельный случай внесения ложных сведений в отношении лица, имевшего статус пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Несмотря на это, в реестре «Оберег» была отражена информация о её якобы призыве на военную службу и направлении в воинское формирование.

Кроме того, правоохранители зафиксировали схему с военнообязанным, которого сначала поставили на воинский учет без снятия с предыдущего места учета.

Впоследствии в систему внесли данные о его якобы призыве, направлении в воинское формирование и снятии с учета. По версии следствия, такие действия должны были искусственно укрыть мужчину от призыва в день истечения срока его бронирования.

Действия троих обвиняемых квалифицировали по частям 1 и 3 статьи 362 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о несанкционированном изменении информации, обрабатываемой в автоматизированной системе, лицом, имеющим право доступа к ней, совершенном повторно.

В случае доказательства вины им грозит от трех до шести лет лишения свободы, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Досудебное расследование проводило следственное управление Главного управления Национальной полиции в Запорожской области. Оперативное сопровождение обеспечивали Управление стратегических расследований Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины в Запорожской области и Управление по противодействию киберпреступлениям в Запорожской области.

Обвинительные акты уже переданы в суд. Вину фигурантов должен установить суд.

Об этом сообщила Запорожская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Кроме того, в суд направлен обвинительный акт в отношении двух сотрудников Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области и адвоката, которых обвиняют в вымогательстве и получении 110 тыс. долларов неправомерной выгоды. Об этом 18 ноября 2026 года сообщили Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В Харькове 52-летнего юриста обвиняют в вымогательстве денег за оказание влияния на должностных лиц миграционной службы с целью оформления иностранцу вида на временное проживание и избежания депортации.

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