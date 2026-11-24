В соцсетях развернулась дискуссия о методах преподавания математики в рамках Новой украинской школы (НУШ). Мать третьеклассника раскритиковала программу из-за того, что ребенок до сих пор не освоил привычное сложение и вычитание в столбик, а вместо этого много времени уделяет устным вычислениям. Однако большинство пользователей не поддержало её возмущение и встало на защиту современных методов обучения.

Пользовательница Threads с ником zhanna.khoma рассказала, что её ребёнок учится в третьем классе, но до сих пор не умеет складывать и вычитать числа столбиком.

По мнению женщины, чрезмерное внимание к устному счету, схемам и различным способам разложения чисел только затрудняет усвоение математики. Она считает, что детям в первую очередь нужно объяснять базовые письменные алгоритмы вычислений.

«Худшее, что я вижу в НУШ, — это отсутствие нормального сложения и вычитания столбиком. Третий класс, ребенок считает в уме, переходит через десяток, теряет счет, забывает, что к чему прибавить... Я не понимаю, почему так много внимания уделяется различным способам вычисления, схемам, разложению чисел, но базовый алгоритм, который реально помогает, просто игнорируется. Полное разочарование за эти три года в программе», – написала автор поста.

В комментариях многие пользователи не согласились с критикой. Они объяснили, что обучение устным вычислениям помогает детям лучше понимать состав чисел, находить удобные способы вычислений и быстрее выполнять математические действия без записей.

Одна из комментаторов привела пример, как можно устно сложить трёхзначные числа, предварительно разложив их на сотни, десятки и единицы.

«Возможно, детей хотят научить именно устно складывать и вычитать, и для этого существуют специальные методы. Например, 348+261=300+200+40+60+8+1=609 — это очень быстро считается в уме, а для этого нужно научить ребенка разлагать числа на удобные слагаемые», — отметила она.

Другая пользовательница поделилась собственным опытом обучения ребенка:

«Ребёнок тоже учится в третьем классе по программе НУШ, считает в уме быстрее, чем я в столбик. Иногда это срабатывает)».

Еще одна мама также положительно оценила результаты обучения по программе:

«Сын тоже учится в третьем классе НУШ. Я, наоборот, приятно удивлена тем, как быстро он складывает и вычитает трехзначные числа в уме. Просто для каждого ребенка есть свой удобный способ».

К дискуссии присоединились и педагоги. Одна из учительниц признала, что большое количество способов устного сложения и вычитания может показаться излишним, однако подчеркнула результативность такого подхода.

«Пять способов сложения и вычитания — это, конечно, слишком много. Но благодаря этому мои ученики научились очень быстро считать в уме. Письменное сложение и вычитание появится позже», — пояснила она.

В то же время часть родителей отметила, что их дети также учатся по программе НУШ, но уже освоили письменные алгоритмы.

«Я не знаю, какая у вас НУШ. Но мой ребенок учился и учится по НУШ, она изучала сложение и вычитание в столбик», — написала одна из пользовательниц.

Другая комментаторша отметила:

«Не знаю, что это за НУШ у вас, потому что сына нормально научили в столбик и складывать, и вычитать, и умножать».

Еще одна мама рассказала об опыте своей дочери:

«Моя дочь учится в третьем классе по программе НУШ. У нас считают столбиком. И так, и иначе считают. Я так не считаю, как она».

Многие участники обсуждения призвали автора поста не торопиться с выводами. По их словам, письменные способы сложения, вычитания, умножения и деления дети осваивают позже. Конкретные сроки могут отличаться в зависимости от учебной программы.

«Не переживайте, в четвёртом классе у вас будет столбик», — написала одна из мам.

Другая пользовательница уточнила:

«В столбик действительно начали считать либо в конце 3-го, либо даже в начале 4-го класса».

Еще одна комментаторша поделилась своими наблюдениями:

«В 4-м классе столбик во всей красе будет. Когда будут складывать и вычитать, умножать и делить трёхзначные числа. Я тоже удивлялась, почему в 3-м классе они считали без столбика. В 4-м всё будет, научите ребёнка сейчас сами».

В комментариях также подчеркнули, что сроки зависят от конкретной программы:

«Вычисления столбиком будут. В зависимости от программы — либо во втором семестре, либо в начале четвёртого класса».

Несмотря на преобладающую поддержку современных методов обучения, нашлись и те, кто согласился с автором поста. Одна из мам рассказала, что её ребёнок тоже учится в третьем классе и продолжает считать про себя даже после объяснения письменного способа.

«Мой тоже в третьем, и сколько бы я ни показывала, как мы считали столбиком, он всё равно считает в уме, и тоже бывает, что ошибается, ну и так дольше же...», — написала она.

Другая пользовательница предположила, что трудности с математикой могут зависеть не только от учебной программы, но и от индивидуальных особенностей ребенка.

«Дело не в программе, а в способностях вашего ребенка и уровне обучаемости. У меня старший сын, когда пошел в первый класс, складывал трехзначные числа в уме, к слову, он их даже написать не мог, а считал за секунду. Мой младший сын едва ли во втором классе перестал считать на пальцах. Вот так», — поделилась она.

К обсуждению присоединились также родители детей, обучающихся по другим образовательным программам. Они рассказали, в каком классе школьники начали осваивать письменные вычисления.

В частности, одна из пользовательниц сообщила, что по программе «Интеллект» дети уже во втором классе изучали сложение в столбик, а впоследствии перешли к умножению.

«Да, по программе «Интеллект» в октябре во втором классе уже учили сложение в столбик, на этой неделе началось умножение», — отметила она.

Другая мать рассказала об обучении по программе «Мир ждет крылатых»:

«Это тот случай, когда ребенок учится в третьем классе по программе «Мир ждет крылатых» и уже проходят трехзначные числа. Три месяца я ее уговариваю научить считать столбиком, потому что так легче, чем в уме – «нет!». Открываю следующее пособие (они каждую неделю новые) – та-дам! Примеры в столбик! Так и хочется сказать знаменитое «а я же говорила!»».

Еще одна комментаторша кратко описала опыт обучения по программе «Росток»:

«2 класс, программа «Росток», всё в столбик».

Таким образом, дискуссия в Threads продемонстрировала разные взгляды родителей на преподавание математики в начальной школе. Одни считают устный счёт необходимой основой математических навыков, другие убеждены, что письменные алгоритмы сложения и вычитания стоит объяснять детям раньше. В то же время комментарии показали, что сроки и методы обучения могут отличаться в зависимости от образовательной программы.

Об этом сообщается в Threads.

Ранее министр образования и науки Украины Андрей Бутенко заявил, что реформу «Новой украинской школы» необходимо продолжать. В то же время, по его словам, НУШ должна адаптироваться к нынешним условиям и потребностям страны.

Правительство выделило почти полмиллиарда гривен на реформу «Новая украинская школа» в 2023 году.

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