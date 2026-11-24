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У соцмережах розгорнулася дискусія щодо методів викладання математики в межах Нової української школи (НУШ). Мати третьокласника розкритикувала програму через те, що дитина досі не опанувала звичне додавання та віднімання у стовпчик, натомість багато часу приділяє усним обчисленням. Однак більшість користувачів не підтримала її обурення та стала на захист сучасних методів навчання.

Користувачка Threads із ніком zhanna.khoma розповіла, що її дитина навчається у третьому класі, але досі не вміє додавати та віднімати числа у стовпчик.

На думку жінки, надмірна увага до усного рахунку, схем і різних способів розкладання чисел лише ускладнює засвоєння математики. Вона вважає, що дітям насамперед потрібно пояснювати базові письмові алгоритми обчислень.

«Найгірше, що я бачу в НУШ, – це відсутність нормального додавання та віднімання у стовпчик. Третій клас, дитина рахує в голові, переходить через десяток, губить його, забуває, що до чого додати... Я не розумію, чому так багато уваги приділяється різним способам обчислення, схемам, розкладанню чисел, але базовий алгоритм, який реально допомагає, просто ігнорується. Повне розчарування за ці три роки в програмі», – написала авторка допису.

У коментарях багато користувачів не погодилися з критикою. Вони пояснили, що навчання усних обчислень допомагає дітям краще розуміти склад чисел, знаходити зручні способи розрахунків і швидше виконувати математичні дії без записів.

Одна з коментаторок навела приклад, як можна усно додати тризначні числа, попередньо розклавши їх на сотні, десятки й одиниці.

«Може дітей хочуть навчити саме усно додавати та віднімати і для цього є спеціальні методи. Наприклад, 348+261=300+200+40+60+8+1=609 – це дуже швидко рахується усно, а для цього треба натренувати дитину розкладати числа на зручні доданки», – зазначила вона.

Інша користувачка поділилася власним досвідом навчання дитини:

«Дитина теж в третьому класі НУШ, рахує в голові швидше, ніж я в стовпчик. Іноді це працює)».

Ще одна мати також позитивно оцінила результати навчання за програмою:

«Син теж навчається в третьому класі НУШ. Я навпаки в гарному здивуванні від того, як він швидко додає і віднімає трьохзначні числа в голові. Просто для кожної дитини є свій зручний спосіб».

До дискусії долучилися й педагоги. Одна з учительок визнала, що велика кількість способів усного додавання та віднімання може здаватися надмірною, однак наголосила на результативності такого підходу.

«П'ять способів додавання та віднімання – це, звичайно, забагато. Але завдяки цьому мої учні навчилися дуже швидко обчислювати усно. Письмове додавання та віднімання з'явиться пізніше», – пояснила вона.

Водночас частина батьків зауважила, що їхні діти також навчаються за НУШ, але вже опанували письмові алгоритми.

«Я не знаю, яке у вас НУШ. Але моя дитина вчилася і вчиться по НУШ, вона вивчала додавання і віднімання в стовпчик», – написала одна з користувачок.

Інша коментаторка зазначила:

«Не знаю, що то за НУШ у вас, бо сина нормально навчили в стовпчик і додавати, і віднімати, і множити».

Ще одна мати розповіла про досвід своєї доньки:

«Моя в третьому класі НУШ. У нас в стовпчик рахують. І так, і сяк рахують. Я так не рахую, як вона».

Чимало учасників обговорення закликали авторку допису не поспішати з висновками. За їхніми словами, письмові способи додавання, віднімання, множення та ділення діти опановують пізніше. Конкретні терміни можуть відрізнятися залежно від навчальної програми.

«Не переживайте, в четвертому класі буде вам стовпчик», – написала одна з матерів.

Інша користувачка уточнила:

«У стовпчик дійсно почали рахувати чи в кінці 3-го чи на початку 4-го навіть».

Ще одна коментаторка поділилася своїми спостереженнями:

«В 4 класі стовпчик у всій красі буде. Коли тризначні числа будуть додавати-віднімати, множити-ділити. Я теж дивувалася, чому у 3 класі вони рахували без стовпчика. У 4 все буде, навчіть дитину зараз самі».

У коментарях також наголосили, що терміни залежать від конкретної програми:

«Обчислення в стовпчик буде. Залежно від програми або в другому семестрі, або на початку четвертого класу».

Попри переважну підтримку сучасних методів навчання, знайшлися й ті, хто погодився з авторкою допису. Одна з матерів розповіла, що її дитина також навчається у третьому класі та продовжує рахувати подумки навіть після пояснення письмового способу.

«Мій теж в третьому і скільки не показувала в стовпчик, як ми рахували, все рівно рахує в умі, і теж буває губить, ну і так довше ж...», – написала вона.

Інша користувачка припустила, що труднощі з математикою можуть залежати не лише від навчальної програми, а й від індивідуальних особливостей дитини.

«Справа не в програмі, а у здібностях вашої дитини і рівні научуваності. В мене старший син йшов в перший клас і додавав трьохзначні числа в умі, до слова він їх навіть написати не міг, а рахував за секунду. Мій молодший син ледь у другому класі відійшов від рахування на пальцях. Якось так», – поділилася вона.

До обговорення долучилися також батьки дітей, які навчаються за іншими освітніми програмами. Вони розповіли, у якому класі школярі почали опановувати письмові обчислення.

Зокрема, одна з користувачок повідомила, що за програмою «Інтелект» діти вже у другому класі вивчали додавання у стовпчик, а згодом перейшли до множення.

«Так, на «Інтелекті» в жовтні в другому класі вже вчили додавання у стовпчик, на цьому тижні почалося множення», – зазначила вона.

Інша мати розповіла про навчання за програмою «Світ чекає крилатих»:

«Той випадок коли дитина вчиться в третьому класі по програмі «світ чекає крилатих» і вже йдуть трьохзначні цифри. Три місяці я її вмовляю навчити рахувати в стовпчик, бо так легше ніж в голові – «ні!». Відкриваю наступний посібник (вони кожен тиждень нові) – тадам! Приклади в стовпчик! Так і хочеться сказати коронне «а я ж казала!»».

Ще одна коментаторка коротко описала досвід навчання за програмою «Росток»:

«2 клас, програма «Росток», все в стовпчик».

Таким чином, дискусія в Threads продемонструвала різні погляди батьків на викладання математики в початковій школі. Одні вважають усний рахунок необхідною основою математичних навичок, інші переконані, що письмові алгоритми додавання та віднімання варто пояснювати дітям раніше. Водночас коментарі показали, що терміни й методи навчання можуть відрізнятися залежно від освітньої програми.

Про це повідомляється у Threads.

Раніше міністр освіти і науки України Андрій Бутенко заявив, що реформу «Нової української школи» необхідно продовжувати. Водночас, за його словами, НУШ має адаптуватися до нинішніх умов і потреб країни.

Уряд виділив майже півмільярда гривень на реформу «Нова українська школа» у 2023 році.

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