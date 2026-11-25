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Верховна Рада 25 листопада підтримала у другому читанні та в цілому доопрацьований законопроєкт №10225-д, який визначає правила обігу й оподаткування віртуальних активів в Україні. За документ проголосував 271 народний депутат, ще восьмеро виступили проти.

Документ запроваджує комплексне оподаткування операцій із віртуальними активами за аналогією з цінними паперами. Для фізиосіб оподатковуватиметься лише позитивний фінансовий результат (прибуток) за підсумками року за загальною ставкою ПДФО, тоді як обмін одних віртуальних активів на інші, прибуток у межах однієї мінімальної заробітної плати та безоплатно отримані токени не оподатковуватимуться. Для вже наявних активів передбачено перехідний період до кінця 2028 року зі зниженою пільговою ставкою ПДФО 5%.

Для юридичних осіб встановлюються спеціальні податкові різниці, операції з випуску та обміну ВА звільняються від ПДВ, а постачальникам послуг із ВА забороняється перебувати на спрощеній системі оподаткування.

Заразом документ встановлює вимоги до постачальників послуг (криптобірж, кастодіанів тощо): вони зобов'язані пройти авторизацію, протягом 60 днів стати на облік та щорічно подавати звітність про операції резидентів України, що є першим кроком до впровадження міжнародних стандартів CARF та DAC8. За порушення передбачені штрафи (на період адаптації ринку діятиме їх суттєве зменшення), а також прописано правила зберігання активів клієнтів і захисту їхніх прав.

Крім того, законопроєкт встановлює заборону на недобросовісну рекламу віртуальних активів (зокрема просування криптовалют як платіжного засобу в Україні чи обіцянки гарантованого прибутку), посилює механізми фінансового моніторингу та перевірки джерел походження коштів за аналогією з банківським сектором і запроваджує правовий захист для викривачів порушень.

Закон набирає чинності з 1 липня 2027 року.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Нагадаємо, Нацбанк не підтримав законопроєкт про обіг віртуальних активів.

До цього Нацбанк назвав передумови для легалізації криптоактивів в Україні.

Налогообложення криптоактивів: Мінфін і податкова служба України надали роз'яснення.

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