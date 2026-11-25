11月25日，乌克兰最高拉达在二读审议中通过了经修订的第10225-д号法案，该法案规定了乌克兰境内虚拟资产的流通和征税规则。 共有271名议员投票赞成该法案，另有8人投了反对票。

该法案参照证券的征税方式，对虚拟资产交易实行综合征税。对于自然人，仅对其年度最终的正财务结果（收益）按个人所得税统一税率征税， 而将一种虚拟资产兑换为另一种虚拟资产所产生的收益、不超过一个最低工资标准的利润以及无偿获得的代币则无需纳税。 对于现有资产，设有过渡期至2028年底，期间适用5%的个人所得税优惠税率。

针对法人实体，将设定特殊的税务差异处理规则，虚拟资产的发行和交换交易免征增值税，且虚拟资产服务提供商不得采用简易征税制度。

同时，该文件对服务提供商（加密货币交易所、托管机构等）提出了要求： 其必须完成授权认证，在60天内完成登记，并每年提交关于乌克兰居民交易的报告，这是落实CARF和DAC8国际标准的第一步。 违规行为将面临罚款（在市场适应期内，罚款金额将大幅降低），同时该文件还明确了客户资产的保管规则及其权益保护措施。

此外，该法案还禁止对虚拟资产进行不诚信的广告宣传（特别是将加密货币作为乌克兰境内支付手段进行推广，或承诺保证收益）， 参照银行业标准加强了资金来源的金融监控与核查机制，并为举报违规行为者提供了法律保护。

该法律将于2027年7月1日起生效。

来源：国际文传电讯社-乌克兰

需要指出的是，乌克兰国家银行此前未支持关于虚拟资产流通的法案。

此前，乌克兰国家银行曾列举了在乌克兰将加密资产合法化的先决条件。

加密资产的征税问题：乌克兰财政部和税务局已作出说明。

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