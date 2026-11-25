周三，除南部地区外，大部分地区预计将出现小雪，部分路段道路将结冰。天气多云间晴，部分地区气温将升至+3 °C。

11月25日，以沃罗涅日附近为中心的活跃气旋后部将导致乌克兰境内天气基本一致。气压将逐渐上升。 来自西北和西方的阵风将输送冷空气，但夜间几乎全天多云的天气将阻止气温进一步下降，白天则会阻碍气温回升，因此全天气温变化不大。

多云，偶有放晴。除南部地区外，乌克兰部分地区将有小雪，部分路段可能出现结冰。 风向西北、西，风速7–12米/秒；除西部、日托米尔州和基辅州外，乌克兰其他地区白天局部地区阵风可达15–18米/秒。 昼夜气温在零下3°至零上3°之间，南部地区白天为零上1–6°；喀尔巴阡山脉全天气温在零下4–9°之间。

11月25日（周三），基辅多云间晴，局部地区有小雪。该州夜间及清晨部分路段可能出现结冰。 风向西北、西，风速7–12米/秒。基辅州全天气温在零下3°至2°之间；基辅市全天气温在0°左右。

来源：“乌克兰水文气象中心”

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