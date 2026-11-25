В среду в большинстве регионов, кроме юга, ожидается небольшой снег, местами на дорогах образуется гололед. Погода будет облачной с прояснениями, температура воздуха местами поднимется до +3 °C.

25 ноября почти однородную погоду в Украине будет определять тыловая часть активного циклона с центром вблизи Воронежа. Давление будет расти. Порывистый ветер с северо-запада и запада будет нести холодный воздух, однако почти полная облачность ночью будет защищать его от более сильного охлаждения, а днем будет препятствовать прогреванию, поэтому температура будет мало меняться в течение суток.

Облачно с прояснениями. В Украине, кроме юга, местами небольшой снег, на дорогах кое-где гололед. Ветер северо-западный, западный, 7–12 м/с, в Украине, кроме западных, Житомирской и Киевской областей, днем местами порывы 15–18 м/с. Температура ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла, в южной части днем 1–6° тепла; в Карпатах в течение суток 4–9° мороза.

В среду, 25 ноября, в Киеве облачно с прояснениями, местами небольшой снег. По области ночью и утром на дорогах местами гололед. Ветер северо-западный, западный, 7–12 м/с. Температура по Киевской области ночью и днём от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью и днём около 0°.

Источник: «Укргидрометцентр»

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