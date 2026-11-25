W środę w większości regionów, z wyjątkiem południa, spodziewane są niewielkie opady śniegu, a miejscami na drogach pojawi się gołoledź. Pogoda będzie pochmurna z przejaśnieniami, a temperatura powietrza miejscami wzrośnie do +3 °C.

25 listopada niemal jednolitą pogodę na Ukrainie będzie determinować tylna część aktywnego cyklonu, którego centrum znajduje się w pobliżu Woroneża. Ciśnienie będzie rosło. Porwisty wiatr z północnego zachodu i zachodu będzie roznosił zimne powietrze, jednak niemal całkowite zachmurzenie w nocy ochroni je przed silniejszym ochłodzeniem, a w ciągu dnia utrudni ogrzanie się, dlatego temperatura będzie się niewiele zmieniać w ciągu doby.

Będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na Ukrainie, z wyjątkiem południa, miejscami wystąpi niewielki śnieg, a na drogach miejscami oblodzenie. Wiatr północno-zachodni, zachodni, 7–12 m/s; na Ukrainie, z wyjątkiem obwodów zachodnich, żytomierskiego i kijowskiego, w ciągu dnia miejscami porywy o prędkości 15–18 m/s. Temperatura w nocy i w ciągu dnia od 3° mrozu do 3° powyżej zera, w południowej części w ciągu dnia 1–6° powyżej zera; w Karpatach w ciągu doby 4–9° mrozu.

W środę, 25 listopada, w Kijowie będzie pochmurno z przejaśnieniami, miejscami z niewielkim opadem śniegu. W obwodzie w nocy i rano na drogach miejscami wystąpi gołoledź. Wiatr północno-zachodni, zachodni, o prędkości 7–12 m/s. Temperatura w obwodzie kijowskim w nocy i w ciągu dnia od -3°C do 2°C; w Kijowie w nocy i w ciągu dnia około 0°C.

Źródło: „Ukrhydrometcentrum”

Zobacz też:

Kalendarz grzybiarza na listopad 2026 roku: co i kiedy najlepiej zbierać.

Kalendarz winiarza na listopad 2026 r.: zbiór późnych odmian i prace sezonowe.

Kalendarz ogrodnika na listopad 2026 roku: sekrety i najlepsze dni na prace.

Kalendarz wędkarza na listopad 2026 roku: cechy charakterystyczne i najlepsze dni na połów.

Kalendarz księżycowy na listopad 2026 roku: dni niekorzystne i sprzyjające.

Czytaj nas na