W środę, 25 listopada 2026 roku, Kościół prawosławny Ukrainy, zgodnie z kalendarzem nowojuliańskim, czci pamięć świętych męczenników Klemensa, biskupa rzymskiego, oraz Piotra, arcybiskupa aleksandryjskiego. Obaj święci ponieśli śmierć męczeńską za wiarę chrześcijańską i odmówili wyrzeczenia się swoich przekonań. Tego dnia wierni wspominają ich wyczyn, modlą się o ochronę, zdrowie bliskich oraz duchową wytrwałość.

Klemens Rzymski – jeden z pierwszych świętych chrześcijańskich. Według tradycji kościelnej był czwartym biskupem Rzymu i należał do grona siedemdziesięciu apostołów. Łączy się go również z apostołami Piotrem i Pawłem. Klemens poświęcił życie głoszeniu chrześcijaństwa. Opowiadał ludziom o Chrystusie, wspierał wiernych i wzywał ich, by nie wyrzekali się swojej wiary. Z tego powodu był prześladowany przez władze rzymskie.

Według przekazów, na rozkaz cesarza Trajana Klemens został skazany na roboty przymusowe w kamieniołomach w pobliżu Chersonezu, na terenie współczesnego Krymu. Nawet tam kontynuował głoszenie Ewangelii. Ostatecznie święty został stracony: wrzucono go do morza z kotwicą zawieszoną na szyi. Imię Klemensa wiąże się również z historią Kijowa. Zgodnie z tradycją kościelną część jego relikwii przechowywano w Kościele Dziesięcinnym, a później – w Ławrze Kijowsko-Peczerskiej. Dlatego pamięć o tym świętym ma szczególne znaczenie również dla ukraińskiej tradycji chrześcijańskiej.

Dzień pamięci świętego męczennika Piotra, arcybiskupa Aleksandrii

Również 25 listopada Kościół czci Piotra Aleksandryjskiego. Był on arcybiskupem Aleksandrii na przełomie III i IV wieku, kiedy to chrześcijanie doświadczali okrutnych prześladowań. Piotr nie wyrzekł się wiary i nadal wspierał swoją owczarnię nawet w niebezpiecznych czasach. Sprzeciwiał się również naukom, które uważał za błędne, i bronił chrześcijańskiej doktryny.

W 311 roku Piotr został stracony na rozkaz władz rzymskich. Kościół czci go jako świętego męczennika – człowieka, który przyjął śmierć za wiarę. Klemens i Piotr stali się przykładem oddania chrześcijaństwu. Ich historia przypomina o męstwie, wierności własnym przekonaniom i gotowości do pomocy innym nawet w najtrudniejszych czasach.

Tradycje i modlitwy 25 listopada

Tego dnia wierni mogą udać się do kościoła, pomodlić się i upamiętnić życiowy wyczyn świętych męczenników. Do świętych Klemensa i Piotra zwraca się z prośbami o siłę duchową, wytrwałość w próbach, ochronę rodziny i zdrowie bliskich.

Nie ma osobnej tradycji ogólnokościelnej związanej konkretnie z tym dniem. Jednocześnie w ludowym przekonaniu 25 listopada kojarzono z przygotowaniami do zimy i obserwacją pogody.

Ludowe przepowiednie na 25 listopada

W kalendarzu ludowym dzień ten wiązano z pogodą i zbliżającą się zimą. Na podstawie zjawisk przyrodniczych próbowano przewidzieć, jakie będą kolejne miesiące. Wśród przysłowia ludowych były takie:

Jeśli 25 listopada pogoda była pogodna — spodziewano się silnych mrozów.

Jeśli na rzekach pojawił się już lód, wierzono, że utrzyma się on do wiosny.

Jeśli tego dnia pada śnieg — według wierzeń lato będzie deszczowe.

Północny wiatr uważano za znak szybkiego ochłodzenia.

Te znaki są częścią tradycji ludowej, a nie naukową prognozą pogody.

Czego nie wolno robić 25 listopada

25 listopada przypada na post bożonarodzeniowy. Dlatego wierni, którzy go przestrzegają, powinni uwzględniać zasady postu. W środę zazwyczaj powstrzymuje się od spożywania mięsa, produktów mlecznych i jajek. W zwyczajach ludowych zalecano również tego dnia:

nie kłócić się i nie obrażać bliskich;

nie odmawiać pomocy tym, którzy jej potrzebują;

nie pożyczać pieniędzy i nie udzielać pożyczek;

nie narzekać na zimno i niepogodę.

Zakazy te wynikają z ludowych wierzeń. Głównym duchowym sensem tego dnia jest modlitwa, dobre uczynki, wspieranie bliskich oraz pamięć o świętych.

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