Setki ukraińskich przedsiębiorstw z branży obronnej już wykorzystują sztuczną inteligencję w produkcji broni i opracowywaniu technologii wojskowych.

O tym poinformował 24 listopada Wołodymyr Zełenski po zakończeniu posiedzenia Kongresu władz lokalnych i regionalnych w Zakarpaciu.

Około 20 firm opracowuje drony przechwytujące o różnych rozmiarach z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Planuje się również zastosowanie sztucznej inteligencji w dziedzinie rozminowywania.

Zgodnie z wynikami ankiety przeprowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia sztuczną inteligencję stosuje 80,5% pracowników służby zdrowia. W badaniu wzięło udział ponad 7 tysięcy lekarzy, 300 pacjentów oraz 39 przedstawicieli biznesu i organizacji branżowych.

W UE zaczęły obowiązywać nowe zasady oznaczania treści generowanych przez sztuczną inteligencję.

Unia Europejska powołała nową grupę roboczą, która będzie monitorować działalność firm opracowujących i wykorzystujących technologie sztucznej inteligencji. Nowy organ będzie zajmował się nadzorem nad przestrzeganiem przepisów w dziedzinie sztucznej inteligencji.

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