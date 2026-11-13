Понад 80% українських медиків використовують штучний інтелект у роботі

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За результатами опитування МОЗ, ШІ застосовують 80,5% медичних працівників. У дослідженні взяли участь понад 7 тисяч медиків, 300 пацієнтів і 39 представників бізнесу та профільних організацій.

Як приклад української розробки міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко навів CheckEye — систему, яка аналізує знімки сітківки ока та приблизно за 30 секунд допомагає визначити потребу в додатковому обстеженні.

Її вже випробували на 873 пацієнтах в Одеській та Чернігівській областях.

Водночас комплексних правил використання ШІ в медицині в Україні поки немає. МОЗ готує законопроєкт, який передбачатиме вимоги до безпеки, прозорості та відповідальності, а також захист персональних даних пацієнтів.

Найближчим часом документ планують представити для громадського обговорення.

Джерело: МОЗ

У ЄС запрацювали нові правила маркування згенерованого штучним інтелектом.

Європейський Союз сформував нову робочу групу, яка стежитиме за діяльністю компаній, що розробляють і використовують технології штучного інтелекту. Новий орган займатиметься наглядом за дотриманням правил у сфері ШІ.

Російський бізнес у 2026 році дедалі активніше переходить на китайські моделі ШІ — Qwen, DeepSeek, GLM та Kimi.

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