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Представники антикорупційних органів чинять тиск на членів тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради та намагаються перешкодити їхній участі в засіданнях і голосуваннях.

«Хочу офіційно повідомити ЗМІ та громадськість і попередити керівництво антикорупційних органів. Наразі на членів ТСК чинять тиск. Мені відомо вже про два випадки, коли керівники антикорупційних органів особисто телефонували народним депутатам і просили не приходити на засідання або не брати участі в голосуванні ТСК», – написав він.

За словами Гончаренка, тиск на членів комісії здійснюється з різних боків і різними методами.

«Вважаю це неправильним, шкідливим і небезпечним явищем, яке кидає тінь на антикорупційні органи», – додав народний депутат.

Про це повідомив голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

Раніше Тимчасова слідча комісія парламенту проголосувала за примусовий привід колишнього міністра оборони України Михайла Федорова. Виконання цього рішення доручили Національній поліції.

Керівник САП Олександр Клименко вкотре пояснив свою неявку на засідання парламентської ТСК. Спочатку він посилався на міжнародну зустріч, а згодом заявив про конфлікт інтересів у голови комісії Олексія Гончаренка.

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