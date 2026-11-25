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Народні депутати від «Європейської солідарності» виступили проти наміру повернути колишнього представника ОПЗЖ до складу парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Через блокування трибуни спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву в засіданні.

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Софія Федина заявила, що причиною блокування стали наміри повернути колишнього представника ОПЗЖ до комітету з питань національної безпеки та оборони.

Вона не уточнила, про якого саме парламентарія йдеться.

Стефанчук констатував, що через блокування трибуни парламент не може продовжити розгляд питань порядку денного, та оголосив перерву для консультацій.

«Прошу зібратись в мене та прийняти мудре, зважене рішення», – сказав голова Верховної Ради.

Згодом народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі дав зрозуміти, що робота парламенту на сьогодні завершилася.

«Всі пересварились на змінах у складі Комітетів ВРУ і на цьому нестримні голосування закінчились на сьогодні», — написав депутат.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Нагадаємо, Рада розгляне зміни умов працевлаштування неповнолітніх.

Рада закликала уряд переглянути правила роботи бізнесу під час повітряних тривог.

Раніше у Верховній Раді пропонували переглянути рішення Кабінету міністрів, яке забороняє роботу бізнесу під час повітряної тривоги жовтого рівня за відсутності укриттів.

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