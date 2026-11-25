В Раде заблокировали трибуну, причина известна
Народные депутаты от «Европейской солидарности» выступили против намерения вернуть бывшего представителя ОПЗЖ в состав парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Из-за блокирования трибуны спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил перерыв в заседании.
Народный депутат от «Европейской солидарности» София Федина заявила, что причиной блокирования стали намерения вернуть бывшего представителя ОПЗЖ в комитет по вопросам национальной безопасности и обороны.
Она не уточнила, о каком именно парламентарии идет речь.
Стефанчук констатировал, что из-за блокирования трибуны парламент не может продолжить рассмотрение вопросов повестки дня, и объявил перерыв для консультаций.
«Прошу собраться у меня и принять мудрое, взвешенное решение», — сказал председатель Верховной Рады.
Впоследствии народный депутат Ярослав Железняк в Telegram дал понять, что работа парламента на сегодня завершилась.
«Все поссорились из-за изменений в составе комитетов ВРУ, и на этом безудержные голосования на сегодня закончились», — написал депутат.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
Напомним, Рада рассмотрит изменения условий трудоустройства несовершеннолетних.
Рада призвала правительство пересмотреть правила работы бизнеса во время воздушных тревог.
Ранее в Верховной Раде предлагали пересмотреть решение Кабинета министров, запрещающее работу бизнеса во время воздушной тревоги желтого уровня при отсутствии укрытий.