Народные депутаты от «Европейской солидарности» выступили против намерения вернуть бывшего представителя ОПЗЖ в состав парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Из-за блокирования трибуны спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил перерыв в заседании.

Народный депутат от «Европейской солидарности» София Федина заявила, что причиной блокирования стали намерения вернуть бывшего представителя ОПЗЖ в комитет по вопросам национальной безопасности и обороны.

Она не уточнила, о каком именно парламентарии идет речь.

Стефанчук констатировал, что из-за блокирования трибуны парламент не может продолжить рассмотрение вопросов повестки дня, и объявил перерыв для консультаций.

«Прошу собраться у меня и принять мудрое, взвешенное решение», — сказал председатель Верховной Рады.

Впоследствии народный депутат Ярослав Железняк в Telegram дал понять, что работа парламента на сегодня завершилась.

«Все поссорились из-за изменений в составе комитетов ВРУ, и на этом безудержные голосования на сегодня закончились», — написал депутат.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Напомним, Рада рассмотрит изменения условий трудоустройства несовершеннолетних.

Рада призвала правительство пересмотреть правила работы бизнеса во время воздушных тревог.

Ранее в Верховной Раде предлагали пересмотреть решение Кабинета министров, запрещающее работу бизнеса во время воздушной тревоги желтого уровня при отсутствии укрытий.

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