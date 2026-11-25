Представители антикоррупционных органов оказывают давление на членов временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады и пытаются помешать их участию в заседаниях и голосованиях.

«Хочу официально сообщить СМИ и общественности и предупредить руководство антикоррупционных органов. В настоящее время на членов ВСК оказывается давление. Мне уже известно о двух случаях, когда руководители антикоррупционных органов лично звонили народным депутатам и просили не приходить на заседания или не участвовать в голосовании ВСК», — написал он.

По словам Гончаренко, давление на членов комиссии оказывается со всех сторон и различными методами.

«Считаю это неправильным, вредным и опасным явлением, которое бросает тень на антикоррупционные органы», – добавил народный депутат.

Об этом сообщил председатель временной следственной комиссии Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Ранее Временная следственная комиссия парламента проголосовала за принудительный привод бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова. Выполнение этого решения поручили Национальной полиции.

Руководитель САП Александр Клименко в очередной раз объяснил свою неявку на заседание парламентской ВСК. Сначала он сослался на международную встречу, а затем заявил о конфликте интересов у председателя комиссии Алексея Гончаренко.

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