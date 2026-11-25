Przedstawiciele organów antykorupcyjnych wywierają presję na członków tymczasowej komisji śledczej (TKS) Rady Najwyższej i próbują uniemożliwić im udział w posiedzeniach i głosowaniach.

„Chciałbym oficjalnie poinformować media i opinię publiczną oraz ostrzec kierownictwo organów antykorupcyjnych. Obecnie na członków TSK wywierana jest presja. Wiem już o dwóch przypadkach, w których szefowie organów antykorupcyjnych osobiście dzwonili do posłów i prosili, aby nie przychodzili na posiedzenia lub nie brali udziału w głosowaniach TSK” – napisał.

Według Gonczarenki presja na członków komisji jest wywierana z różnych stron i różnymi metodami.

„Uważam to za niewłaściwe, szkodliwe i niebezpieczne zjawisko, które rzuca cień na organy antykorupcyjne” – dodał poseł.

Informację tę przekazał przewodniczący tymczasowej komisji śledczej Rady Najwyższej Ołeksij Gonczarenko na swoim kanale w Telegramie.

Wcześniej tymczasowa komisja śledcza parlamentu przegłosowała przymusowe doprowadzenie byłego ministra obrony Ukrainy Mykoły Fedorowa. Wykonanie tej decyzji powierzono Policji Narodowej.

Szef SAP Oleksandr Klymenko po raz kolejny wyjaśnił swoją nieobecność na posiedzeniu parlamentarnej komisji śledczej. Początkowo powołał się na międzynarodowe spotkanie, a następnie wskazał na konflikt interesów u przewodniczącego komisji Oleksija Gonczarenki.

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