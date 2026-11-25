Były przewodniczący Lwowskiego Administracyjnego Sądu Apelacyjnego Ihor Zvarycz, którego w 2008 roku zatrzymano w sprawie o łapówkarstwo, pracuje obecnie jako główny specjalista w dziale prawnym Rady Gminy Dawydów w obwodzie lwowskim. Świadczy o tym jego oświadczenie majątkowe, opublikowane jesienią 2026 roku.

W 2008 roku Ihor Zvarycz został zatrzymany podczas przeszukań w jego gabinecie i mieszkaniu. Funkcjonariusze organów ścigania znaleźli wówczas 1 mln dolarów oraz 2 mln hrywien. Sam Zvarycz tłumaczył pochodzenie tych środków tym, że rzekomo „zaopatrzono” go w wyposażenie nowego gabinetu. Po tym wydarzeniu byłego sędziego zaczęto nazywać „sędzią-kolędnikiem”.

Zgodnie z wyrokiem sądowym w 2011 roku Ihor Zvarycz został skazany na 10 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia. Trzy lata spędził w areszcie śledczym, a kolejne cztery – w kolonii karnej.

Dzięki tak zwanej „ustawie Sawczenko”, zgodnie z którą jeden dzień pobytu w areszcie tymczasowym zaliczano jako dwa dni pozbawienia wolności, były sędzia wyszedł na wolność w 2016 roku.

Jesienią 2026 roku Zvarycz ponownie pojawił się w przestrzeni publicznej po opublikowaniu oświadczenia, w którym zaznaczono, że pracuje jako główny specjalista w dziale prawnym Rady Gminy Dawydów w powiecie lwowskim.

Kierownik działu prawnego rady gminy Roman Fedaniak w komentarzu dla serwisu TSN.ua potwierdził, że Zvarycz pracuje w tej instytucji od września.

„Tak, rzeczywiście, taka osoba pracuje u nas w dziale prawnym rady gminy na stanowisku głównego specjalisty. Do obowiązków takiego specjalisty należy przygotowywanie pism, odpowiedzi oraz prowadzenie korespondencji. To typowa, codzienna praca działu prawnego. Jest profesjonalnym prawnikiem, dobrym specjalistą. Nie mam do niego żadnych zastrzeżeń ani uwag. To porządny człowiek. Pracuje u nas od września” – zauważył Roman Fedaniak.

Davydiv znajduje się około 10 km od Lwowa. Wieś ta jest uważana za jedną z najbogatszych i najlepiej rozwiniętych miejscowości w regionie.

Informację tę podaje dokument w rejestrze NAZK.

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