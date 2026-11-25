曾任利沃夫行政上诉法院院长的伊戈尔·兹瓦里奇，于2008年因受贿案被捕，目前在利沃夫州达维多夫斯基村委员会法律部门担任首席专家。 这一点可从他于2026年秋季公布的财产申报表中得到证实。

2008年，伊戈尔·兹瓦里奇在其办公室和住所遭搜查时被捕。 当时执法人员查获了100万美元和200万格里夫纳。兹瓦里奇本人则解释称，这些资金是他人为他“布置”新办公室而提供的。此后，这位前法官被戏称为“化装游行的法官”。

根据法院判决，2011年，伊戈尔·兹瓦里奇被判处10年有期徒刑并没收财产。他在看守所度过了三年，又在监狱服刑了四年。

得益于所谓的“萨夫琴科法”（该法规定在看守所度过的一天可折算为两天监禁），这位前法官于2016年重获自由。

2026年秋季，兹瓦里奇在公布一份声明后再次出现在公众视野中，该声明指出他担任利沃夫区达维多夫斯基村委会法律部门首席专家。

该村委会法律部负责人罗曼·费达尼亚克在接受TSN.ua采访时证实，兹瓦里奇自9月起就在该机构工作。

“是的，确实有这样一位同事在村委会法律部门担任首席专家。该职位的职责包括起草信函、回复及处理往来信件。这是法律部门典型的日常工作。他是一名专业的法律人士，也是一位优秀的专家。 我对他没有任何意见，也没有任何警告。他是个正直的人。自9月起就在我们这里工作，”罗曼·费达尼亚克指出。

达维多夫村距离利沃夫约10公里。该村被视为该地区最富裕、最发达的聚居地之一。

这一信息来自国家反腐败局（NAZK）登记册中的文件。

需要指出的是，敖德萨海关此前揭露了一起大规模欺诈案，仅2025年7月，该案就导致国家预算损失2.15亿格里夫纳。

关注我们在