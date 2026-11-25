25 listopada w stolicy odbyła się ceremonia pożegnania Bohatera Ukrainy Wiaczesława Bryuchowieckiego, który był pierwszym rektorem Akademii Kijowsko-Mogiliańskiej.

Ceremonia odbyła się na placu przed głównym budynkiem akademii. Aby uczcić pamięć Brzuhoveckiego, przybyli studenci, absolwenci, wykładowcy, bliscy i przyjaciele. Po pożegnaniu w katedrze św. Michała Złotogłowej zostanie pochowany na cmentarzu Bajkowym.

Ceremonia pożegnalna odbyła się na placu przed głównym budynkiem Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Wśród obecnych byli przewodniczący Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk oraz minister kultury, absolwentka Akademii Kijowsko-Mohylańskiej Tetiana Bereżna. Podczas uroczystości chór akademii wykonał utwór „Zapowiedź” Tarasa Szewczenki.

Podczas ceremonii pożegnalnej przemówił piąty prezydent Petro Poroszenko. Nazwał Wiaczesława Brzuhoвецkiego postacią o wielkości dorównującej Piotrowi Mogili i podziękował mu za jego postawę państwowca. „Nauczyciel, filozof, rektor. Ale przede wszystkim mąż stanu. Jestem mu wdzięczny za wsparcie Ukrainy. A osobiście – za uwagę i dobre słowo. Bardzo to cenię” – powiedział Poroszenko.

Była pracownica akademii Walentyna Kucher, która przepracowała tam 20 lat, wspomina Brychoweckiego jako osobę, która inspirowała innych.

„Chciałabym tu wracać. Świadczy to o tym, że atmosfera dla studentów i pracowników była tu zawsze ciepła, szczera i sprawiedliwa. To osoba, którą chciało się odprowadzić w ostatnią drogę” – powiedziała.

Pierwszy dziekan akademii określił Bryuchowieckiego jako osobę wszechstronną, energiczną, z poczuciem humoru, duszą towarzystwa.

„Nieraz proponowano mu karierę polityczną, jednak odmawiał, ponieważ pragnął odrodzić Akademię Kijowsko-Mogiliańską i poświęcił temu swoje życie” – powiedział Oleksij Garan.

Nabożeństwo żałobne odbyło się w katedrze św. Michała Złotogłowej – ceremonię pogrzebową poprowadził zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej Ukrainy, metropolita Epifanij.

Po zakończeniu nabożeństwa żałobnego kondukt wyruszył na cmentarz Bajkowskie. Wiaczesław Brjuchowecki zostanie pochowany obok pierwszego prezydenta Ukrainy Leonida Kravczuka.

Źródło: Petro Poroszenko

Przypomnijmy, że Brychowecki został pośmiertnie odznaczony Orderem Wolności.

W czwartek, 12 listopada, w wieku 80 lat zmarł Bohater Ukrainy, wybitny literaturoznawca, pedagog i działacz społeczny Wiaczesław Brjuchowiecki.

Czytaj nas na