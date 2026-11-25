11月25日，首都举行了向乌克兰英雄维亚切斯拉夫·布鲁霍维茨基的告别仪式，他曾担任基辅-莫吉利亚学院首任院长。

仪式在该学院主楼旁的操场上举行。 学生、校友、教师、亲属和朋友们纷纷前来悼念布鲁霍维茨基。告别仪式结束后，他的遗体将在圣米哈伊尔金顶大教堂举行安葬仪式，随后安葬于拜科夫公墓。

告别仪式在基辅-莫吉拉学院主楼旁的广场上举行。 出席者包括乌克兰最高拉达主席鲁斯兰·斯特凡丘克以及文化部长、莫吉拉学院校友塔蒂亚娜·别列日纳。仪式期间，学院合唱团演唱了塔拉斯·舍甫琴科的《遗嘱》。

第五任总统彼得·波罗申科在告别仪式上致辞。他称维亚切斯拉夫·布鲁霍维茨基是与彼得·莫吉拉同样伟大的人物，并感谢他秉持的国家立场。“老师、哲学家、校长。 但首先，他是一位政治家。我感谢他支持乌克兰。就我个人而言，感谢他的关照和善意的话语。我对此非常珍视，”波罗申科说道。

曾在该学院工作20年的前员工瓦伦蒂娜·库切尔回忆起布鲁霍维茨基时，称他是一位激励他人的榜样。

“我总想回到这里。这说明这里对学生和教职员工来说，氛围一直都很温暖、真诚、公正。这是位让人想送他最后一程的人，”她说道。

该学院首任院长称布鲁霍维茨基是一位多才多艺、精力充沛且富有幽默感的人，是全班的开心果。

“他曾多次被邀请从政，但他都婉拒了，因为他希望复兴基辅-莫吉利亚学院，并为此奉献了自己的一生，”奥列克西·加兰说道。

追思仪式在圣米哈伊尔金顶大教堂举行——葬礼由乌克兰东正教教会首脑埃皮法尼大主教主持。

追思仪式结束后，送葬队伍前往拜科夫公墓。维亚切斯拉夫·布鲁霍维茨基将安葬在乌克兰首任总统列昂尼德·克拉夫丘克身旁。

来源：彼得·波罗申科

值得一提的是，布鲁霍维茨基被追授“自由勋章”。

11月12日星期四，乌克兰英雄、杰出的文学学者、教育家和公共活动家维亚切斯拉夫·布鲁霍维茨基在80岁高龄时逝世。

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