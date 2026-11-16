Брюховецького посмертно нагородили орденом Свободи

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Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом Свободи почесного президента Києво-Могилянської академії В’ячеслава Брюховецького.

Відзнаку присудили за внесок у розвиток української освіти й науки, відродження НаУКМА, громадську діяльність та виховання патріотичної молоді. Відповідний указ №1117/2026 оприлюднили на сайті президента.

Брюховецький був одним з ініціаторів Народного руху України, а в 1991 році започаткував відродження Києво-Могилянської академії. За його керівництва університет запровадив незалежне вступне тестування, бакалаврат і магістратуру та вільний вибір навчальних дисциплін.

У 2007 році В’ячеслав Брюховецький отримав звання Героя України.

Джерело: Офіс президента України

У четвер, 12 листопада, на 80-му році життя помер Герой України, видатний літературознавець, педагог і громадський діяч В’ячеслав Брюховецький. Йому було 79 років. Про смерть одного із засновників Народного Руху України та ініціатора відродження Києво-Могилянської академії стало відомо у п’ятницю, 13 листопада.

Раніше на 86-му році життя помер Володимир Горбенко – український хормейстер, композитор та аранжувальник. Він багато років керував хором ветеранів Обласного палацу культури Миколаєва, а своєю творчістю здобув визнання за межами України.

Раніше на 58-му році життя помер дизайнер і співзасновник Ukrainian Fashion Week.

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