总统弗拉基米尔·泽连斯基追授基辅-莫吉利亚学院名誉校长维亚切斯拉夫·布鲁霍维茨基自由勋章。

该荣誉旨在表彰他为乌克兰教育与科学发展、基辅-莫吉利安国立大学（NaUKMA）的复兴、社会活动以及培养爱国青年所作出的贡献。相关第1117/2026号总统令已在总统网站上公布。

布鲁霍维茨基是乌克兰人民运动的发起人之一，并于1991年启动了基辅-莫吉利亚学院的重建工作。 在他的领导下，该大学实行了独立入学考试、本科和硕士教育，以及自由选修课程制度。

2007年，维亚切斯拉夫·布鲁霍维茨基被授予乌克兰英雄称号。

来源：乌克兰总统办公室

11月12日星期四，乌克兰英雄、杰出的文学学者、教育家和公共活动家维亚切斯拉夫·布鲁霍维茨基在80岁高龄时逝世。享年79岁。 11月13日（周五），乌克兰人民运动的创始人之一、基辅-莫吉利亚学院复兴的发起人布留霍维茨基去世的消息得以公布。

此前，乌克兰合唱指挥、作曲家兼编曲家弗拉基米尔·戈尔本科也于86岁高龄去世。他曾长期执掌尼古拉耶夫地区文化宫老兵合唱团，其艺术成就更在乌克兰境外广受赞誉。

此前，乌克兰时装周的设计师兼联合创始人也在58岁时去世。

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