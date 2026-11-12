Помер український композитор і хормейстер Володимир Горбенко

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На 86-му році життя помер Володимир Горбенко – український хормейстер, композитор та аранжувальник. Він багато років керував хором ветеранів Обласного палацу культури Миколаєва, а своєю творчістю здобув визнання за межами України.

Про відхід Горбенка у вічність повідомили його колеги з культурно-мистецького центру на платформі Facebook. Причину трагедії вони публічно не оголосили.

Свій творчий шлях Володимир Горбенко розпочав ще в 1960 році, коли став керівником хорового колективу Будинку офіцерів флоту в Миколаєві. Через шість років композитор очолив вокальний ансамбль «Корабели» Палацу культури і техніки Чорноморського суднобудівного заводу.

За час перебування Горбенка на посаді колектив досягнув вражаючих успіхів: став лауреатом Всесоюзного та республіканських фестивалів, брав участь у творчих звітах Миколаївської області в місті Києві, а також гастролював в Індії, Польщі та Чехії. У 1973-му він почав керувати хором ветеранів війни та праці.

Вагому частину життя Володимира Горбенка займала й композиторська діяльність. У співпраці з поетами В'ячеславом Качуріним, Борисом Аровим, Олександром Кравченком, Валентиною Аглянніковою, Володимиром Панченком та іншими він написав твори, які стали частиною репертуару миколаївських гуртів та сольних виконавців.

Із 1992 по 2001 роки Горбенко обіймав посаду головного хормейстера Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії. Він також індивідуально займався із вокалістами Обласного палацу культури, багато з яких зрештою стали професійними артистами.

За свою багаторічну роботу Володимир Горбенко був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеню, медаллю «За доблесну працю», почесним знаком ВЦРПС «За досягнення в самодіяльному мистецтві», грамотами від Міністерства культури та обласної і міської влади Миколаєва.

Смерть Володимира Горбенка стала болісною втратою для всієї України, а особливо для його родини. Онучка хормейстера Олександра зворушливо вшанувала пам'ять дідуся, пригадавши не лише його професійні досягнення, а й людські риси.

«Нехай ми не завжди дивилися в одному напрямку (особливо в музичному), нехай ми рідко бачилися (особливо останніми роками), але він завжди був! Талановитий, життєрадісний, легкий і впевнений! Той, хто присвятив життя музиці та мистецтву, з вірою в геніальність і талант до останнього дня!», — написала жінка.

Джерело: Обласний палац культури

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