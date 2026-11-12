乌克兰作曲家兼合唱指挥弗拉基米尔·戈尔本科去世

乌克兰合唱指挥、作曲家兼编曲家弗拉基米尔·戈尔本科于86岁逝世。他曾长期担任尼古拉耶夫州文化宫退伍军人合唱团的指挥，其艺术成就更在乌克兰境外广受认可。

戈尔本科的同事们通过Facebook平台发布了其离世的消息。他们并未公开透露具体死因。

弗拉基米尔·戈尔本科于1960年开启了他的艺术生涯，当时他担任尼古拉耶夫海军军官俱乐部合唱团的指挥。 六年后，这位作曲家接任了黑海造船厂文化技术宫“科拉贝利”声乐团的团长。

在戈尔本科任期间，该团体取得了令人瞩目的成就：曾荣获全苏及共和国级艺术节奖项，参加过在基辅举行的尼古拉耶夫州艺术汇演，并曾赴印度、波兰和捷克进行巡演。 1973年，他开始执掌战争与劳动老兵合唱团。

作曲活动也占据了弗拉基米尔·戈尔本科生命中的重要部分。他与诗人维亚切斯拉夫·卡丘林、鲍里斯·阿罗夫、亚历山大·克拉夫琴科、瓦伦蒂娜·阿格利亚尼科娃、 弗拉基米尔·潘琴科等诗人合作，创作了多部作品，这些作品已成为尼古拉耶夫市各乐团及独唱艺术家的演出曲目。

1992年至2001年，戈尔本科任尼古拉耶夫国立乌克兰戏剧与音乐喜剧学院剧院首席合唱指挥。 他还曾单独指导地区文化宫的歌唱家，其中许多人最终成为了专业艺术家。

凭借多年的工作成就，弗拉基米尔·戈尔本科荣获三等“功勋”勋章、“英勇劳动”奖章、 全苏工会中央委员会“业余艺术成就”荣誉徽章，以及文化部和尼古拉耶夫州、市当局颁发的表彰证书。

弗拉基米尔·戈尔本科的离世是整个乌克兰的沉痛损失，对他家人而言更是如此。这位合唱指挥的孙女亚历山德拉动情地缅怀了祖父，不仅回顾了他的职业成就，也追忆了他的品格。

“尽管我们并不总是志趣相投（尤其是在音乐方面），尽管我们很少见面（特别是最近几年），但他始终都在！才华横溢、乐观开朗、从容自信！ 他将一生奉献给音乐与艺术，直到生命的最后一天，始终坚信天才与才华的存在！”这位女士写道。

来源：地区文化宫

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