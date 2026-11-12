Zmarł ukraiński kompozytor i dyrygent chóralny Włodzimierz Gorbenko

W wieku 86 lat zmarł Wołodymyr Horbenko – ukraiński dyrygent chóralny, kompozytor i aranżer. Przez wiele lat kierował chórem weteranów w Obwodowym Pałacu Kultury w Mikołajowie, a swoją twórczością zdobył uznanie poza granicami Ukrainy.

O odejściu Gorbenki do wieczności poinformowali jego koledzy z centrum kultury i sztuki na platformie Facebook. Nie podali publicznie przyczyny tej tragedii.

Swoją karierę twórczą Włodzimierz Gorbenko rozpoczął już w 1960 roku, kiedy to został kierownikiem zespołu chóralnego Domu Oficerów Marynarki Wojennej w Mykołajowie. Sześć lat później kompozytor stanął na czele zespołu wokalnego „Korabeli” przy Pałacu Kultury i Techniki Czarnomorskiej Stoczni.

W czasie, gdy Gorbenko pełnił tę funkcję, zespół odniósł imponujące sukcesy: został laureatem festiwali ogólnounijnych i republikańskich, brał udział w przeglądach artystycznych obwodu mykolaivskiego w Kijowie, a także koncertował w Indiach, Polsce i Czechach. W 1973 roku zaczął kierować chórem weteranów wojennych i pracy.

Znaczną część życia Włodzimierza Gorbenka zajmowała również działalność kompozytorska. We współpracy z poetami Wiaczesławem Kaczurinem, Borysem Arowem, Aleksandrem Kravczenkiem, Walentyną Aglannikową, Włodzimierzem Pančenko i innymi napisał utwory, które stały się częścią repertuaru zespołów z Mykołajowa oraz solistów.

W latach 1992–2001 Gorbenko pełnił funkcję głównego dyrygenta chóru w Mykołajowskim Narodowym Akademickim Ukraińskim Teatrze Dramatycznym i Komedii Muzycznej. Prowadził również indywidualne zajęcia z wokalistami z Obwodowego Pałacu Kultury, z których wielu ostatecznie zostało profesjonalnymi artystami.

Za swoją wieloletnią pracę Włodzimierz Gorbenko został odznaczony Orderem „Za Zasługi” III stopnia, medalem „Za dzielną pracę”, honorowym odznaczeniem WCRPS „Za osiągnięcia w sztuce amatorskiej” oraz dyplomami Ministerstwa Kultury oraz władz obwodowych i miejskich Mikołajowa.

Śmierć Włodzimierza Gorbenko stała się bolesną stratą dla całej Ukrainy, a zwłaszcza dla jego rodziny. Wnuczka dyrygenta chóru, Aleksandra, wzruszająco uczciła pamięć dziadka, wspominając nie tylko jego osiągnięcia zawodowe, ale także cechy charakteru.

„Może nie zawsze patrzyliśmy w tym samym kierunku (zwłaszcza jeśli chodzi o muzykę), może rzadko się widywaliśmy (szczególnie w ostatnich latach), ale on zawsze był! Utalentowany, radosny, beztroski i pewny siebie! Człowiek, który poświęcił życie muzyce i sztuce, wierząc w geniusz i talent aż do ostatniego dnia!” – napisała kobieta.

Źródło: Obwodowy Pałac Kultury

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